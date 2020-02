Cs acusa a TV3 de "campaña de blanqueamiento" de Jordi Pujol y la CCMA lo niega

Cs, ERC, PSC y 'comuns' critican su aparición en dos reportajes de TV3

Cs ha acusado este viernes a TV3 de realizar una "campaña de blanqueamiento" del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol con su aparición en dos reportajes de la cadena sobre el 0,7% destinado a cooperación y al despliegue de los Mossos d'Esquadra en los programas '30 minuts' y 'Sense ficció', que la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha negado.

En la comisión de control a la CCMA en el Parlament, Llorach ha remarcado: "Se ha afirmado que queremos blanquear, no es cierto", y ha añadido que la corporación ha tratado en profundidad la información relacionada con los hechos investigados por la Justicia que rodean a la figura de Pujol y su familia, con más de 250 piezas informativas y el seguimiento de la comisión de investigación del fraude fiscal en la cámara catalana.

El director de TVC, Vicent Sanchis, ha subrayado que tanto la cadena catalana como productoras externas han intentado que el expresidente hable sobre estos hechos pero "no quiere", en cambio sí que se presta a aspectos como el 0,7% o los Mossos d'Esquadra y ha considerado que sería anormal no introducirlo en temas que afectaron a su presidencia.

Sanchis ha subrayado que no le parece bien que Pujol no quiera opinar sobre los hechos investigados, ha defendido que TV3 ha hablado en muchas ocasiones sobre el tema aunque no fuera en programas de reportajes y ha recordado que el libro de estilo de la CCMA estipula que tiene que haber "contraste" de opiniones en este tipo de trabajos periodísticos.

El diputado de Cs Nacho Martín ha asegurado que "no parece normal" no ofrecer un reportaje sobre estos hechos y el expresidente aparezca en otros sobre otras cuestiones, aunque el partido naranja no ha sido el único grupo parlamentario que ha reprochado la aparición de Pujol en esos dos reportajes, ya que también PSC y comuns lo han lamentado y ERC ha reclamado "un monográfico" en profundidad sobre los hechos investigados.

Ferran Civit (ERC) ha destacado que los republicanos no tienen casos de corrupción --"los corruptos, por muy de nuestra tierra, no dejan de ser corruptos", ha señalado al inicio de su intervención--, y ha remarcado que, aunque Pujol no quiera intervenir, se tendría que hacer un reportaje sobre los hechos que se investigan.

La diputada de PSC-Units Beatriz Silva ha lamentado que TV3 haya sido incapaz en cinco años de hacer un reportaje sobre un "evasor confeso de capital", y la diputada Marta Ribas (comuns) ha preguntado si es razonable que aparezca opinando sobre otros temas mientras no quiere hablar de su situación con la justicia.

CONTRATO PROGRAMA

La presidenta en funciones de la CCMA ha explicado que la semana que viene enviará su propuesta de contrato programa a los comités de empresa y consejos profesionales para que hagan sus informes preceptivos, antes de aprobar el anteproyecto y tramitarlo al Govern.

Llorach también ha subrayado que 2019 se cerró con equilibrio presupuestario a la espera del cierre definitivo, con un déficit de 11.000 euros, y ha remarcado que la previsión de presupuesto de la CCMA para 2020 es de unos 240 millones de euros en la aportación pública, que ha dicho que son casi 100 millones menos de los de 2010.

También ha dicho que quiere avanzar en la ampliación de un espacio de comunicación del aranés, y ha explicado que este año los tres capítulos de el espacio infantil 'Una mà de contes' se harán también en esta lengua.

MOSSOS

La comisión de control ha rechazado, por otra parte, una solicitud de comparecencia -presentada por el PSC-- de Llorach para informar sobre las manifestaciones emitidas en un gag del programa de humor 'Està passant' sobre los Mossos d'Esquadra.

Sobre estas declaraciones, durante las preguntas orales, el diputado del PP Daniel Serrano ha preguntado a Sanchis "qué pasa con las productoras" que trabajan con TV3, y el director de TVC ha recordado que fue una frase desafortunada de la que el presentador del programa ya pidió disculpas.