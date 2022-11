PP acusa al Gobierno de pactar con Aragonés sobre la enseñanza del castellano

El grupo parlamentario popular ha vuelto a acusar hoy al Gobierno de pactar con el presidente catalán, Pere Aragonés, de no recurrir la norma que "expulsa el castellano" de la escuela a cambio de impulsar la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Moneo, ha preguntado a la ministra de Educación, Pilar Alegría, "¿cuántas veces se va a poner en evidencia que el Gobierno no defiende el derecho de los catalanes a estudiar en castellano?".

Tras preguntar a la ministra y portavoz del PSOE, si Pedro Sánchez la ha enviado a negociar con el expresidente catalán Carles Puigdemont, Moneo ha dicho que el último en poner luz al "apasionado romance que mantienen con el separatismo catalán" ha sido Aragonés que "sin filtro alguno ha revelado el pacto: ustedes no recurrían la norma catalana que expulsa el castellano de las escuelas como pilar para reimpulsar la mesa de diálogo".

En su turno de respuesta, Alegría le ha replicado que "una mentira aunque se repita mil veces no se convierte en verdad sino en una mentira más grande" y le ha reprochado buscar siempre la división para "rascar votos; no han tenido pudor en manosear el castellano y catalán para seguir" en esta confrontación.

"El único problema que hay es la postura del PP con Cataluña, fallida y reincidente", ha subrayado la ministra, quien ha dicho sentirse decepcionada con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al pensar que con su llegada se iba a entender la pluralidad lingüística en España.

A su juicio, Feijóo no es un líder moderado y no comprende dicha pluralidad; "no va a olvidar ni dejar esa política de enfrentamiento y de división".

Por último, Alegría ha aconsejado al principal partido de la oposición que cumplan con la Constitución y "dejen de mentir, también con la política lingüística".

En su contrarréplica, Moneo ha reconocido que lo que menos importa es la respuesta de la ministra, porque "las cartas están encima de la mesa, pero sí hay miles de familias que se preguntan ¿cuánto más nos queda por ver? ¿cuánto mas se va a poner en evidencia que el gobierno no defiende el derecho de los alumnos a estudiar el castellano en Cataluña?".

El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, que reafirma al catalán como lengua vehicular y relega al castellano a lengua curricular, lo que choca con la sentencia que obliga al 25% de castellano en las aulas.

El pasado 26 de octubre, el Pleno admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el decreto ley del pasado mayo y la ley de usos lingüísticos aprobada después por el Parlament, que evitan fijar porcentajes para la enseñanza del castellano en las escuelas.

El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Govern tras la sentencia del TSJC que impone un 25 % de castellano en las aulas, confirmada por el Supremo, vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.EFE

msr/aam