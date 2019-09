Cs acusa al Gobierno de "incompetencia" contra la despoblación y Planas lamenta que usen el tema de forma partidista

Ciudadanos ha acusado al Gobierno de "incompetencia" en sus políticas contra la despoblación, unas críticas a las que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha respondido afeando a los 'naranjas' que utilicen este tema de forma partidista y para "dividir" a los españoles.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, la diputada 'naranja' María Ángeles Rosado, ha recriminado la falta de actuación de las autoridades en el mundo rural en donde la despoblación, según ha indicado, crece cada año ante el aumento de muertes y la falta de nacimientos.

Para Rosado, habitante de un pueblo de 50 habitantes, la falta de infraestructuras, servicios y derechos son las que han obligado a mucha gente a irse de los pueblos. Como ejemplo, ha señalado que el 90% de la provincia de Guadalajara "no tiene pediatra" o que la comarca de Molina de Aragón tiene el hospital más cercano a 140 kilómetros.

También ha reivindicado su situación, como madre y agricultora. En este sentido, ha señalado que las mujeres del rural deben de elegir entre tener hijos o trabajar, porque "ambas cosas es imposible".

EL MINISTRO RECONOCE CARENCIAS

Por ello, ha llamado a poner en marcha el Pacto de Estado contra la despoblación y la comisión específica al respecto que Ciudadanos ha reclamado en la Cámara baja con diferentes iniciativas. "Las personas del mundo rural queremos poder elegir en libertad e igualdad dónde vivir y no ser diferentes en derechos por el territorio en el que hemos nacido", ha apuntado.

Planas ha reconocido las "carencias" que existen en este tema, pero ha reprochado a Rosado que use de forma "partidista" este tema y que use preguntas al Gobierno para "dividir" a la sociedad española en un tema que, según ha apuntado "no se soluciona en un día" y que también es una cuestión de la UE.

Al ministro tampoco le ha gustado que la pregunta la haga un partido que "ha bloqueado la posibilidad de que España pueda tener un Gobierno estable y de futuro".

El ministro le ha recordado que el pasado marzo se aprobaron en Consejo de Ministros las directrices de actuación presentadas presentadas por la Comisionada para el Reto Demgráfico, además de poner en marcha iniciativas para generar empleo en el rural y promover la extensión de conectividad a Internet. "Son dos ejemplos de una tarea fenomenal de un Gobierno estable y de futuro", ha apuntado.