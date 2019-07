Natalia de Agustín, de 17 años, lleva casi una década luchando contra una pesadilla: El acoso escolar. Hasta tal punto, que se ha visto obligada a dejar sus estudios.

Las burlas e insultos de unas niñas de ocho años, fueron agravándose con el paso del tiempo. El acoso se producía incluso fuera del ámbito y periodo escolar. Su padre, Luis de Agustín , relata todavía con angustia los hechos. “Estando de vacaciones, hace tres años, recibió amenazas de muerte por whatsapp”, “el verano pasado bajó a la piscina municipal y tres de las acosadoras comenzaron a mofarse de ella. Mi hija tuvo que abandonar la piscina”. El perfil de víctima de acoso escolar en España es chica de entre 13 y 17 años.

Ante la desesperación de sus padres, decidieron cambiar a Natalia de instituto, pero el esquema se repetía. Hasta en tres ocasiones se trasladó de centro, e incluso de distrito, pero en todos ellos acababa encontrándose con alguna de las acosadoras, o alguien que las conocía.

En los dos primeros centros educativos, se tomaron medidas y las acosadoras fueron expulsadas durante un tiempo. De poco servía, cuando las expulsiones finalizaban volvían incluso con más fuerza. Por ello, sus padres tomaron la decisión de cambiarla de distrito con la esperanza de que su hija, por fin, pudiera tener una vida tranquila.

Empezó el curso en un nuevo instituto, hizo su grupo de amigos, sacaba buenas notas... parecía que por fin todo iba bien, hasta que una de las acosadoras pidió el traslado a ese mismo centro. A pesar de que Luis avisó a la dirección del problema, e incluso presentó las denuncias interpuestas, fue admitida en el centro. “Mi hija pasó de ser una persona anónima, a ser señalada”.

Finalmente, Natalia ha dejado sus estudios “por su salud”. A pesar de que no han obtenido la ayuda esperada, por suerte Natalia sí decidió contárselo a sus padres. La mayoría de víctimas tardan más de un año en pedir ayuda, y por lo general no se lo suelen contar a sus padres. Todos esos hechos fueron denunciados ante la policía, Luis asegura que “la justicia en muchas ocasiones nos ha dado la espalda” y que “la Administración no es consciente del problema que hay en la sociedad con el acoso”.

Las Comunidades autónomas dónde más caso se han registrado son Andalucía, Madrid y Valencia. El caso de Natalia no es único ni raro. En los últimos años se han registrado más de 5.550 casos de acoso escolar en España.