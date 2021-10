El accesorio que la DGT va a obligar a incorporar en 2022: cuesta mil euros

La DGT tiene entre ceja y ceja reducir el número de fallecimientos en las carreteras españolas y por ello está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para acabar con una de las grandes lacras de las carreteras españolas: el consumo de alcohol al volante. Para ello, ha tomado una drástica decisión que forma parte de la nueva ley de tráfico que aprobó la comisión de Interior del Congreso el pasado mes de septiembre.

Las medidas de la nueva ley de tráfico de la DGT

Entre las medidas más destacadas aprobadas por la nueva ley se incluye la supresión de una norma que hasta ahora estaba en vigor: la que permitía aumentar en 20 km/h la velocidad máxima en carretera cuando se realiza un adelantamiento.

La supresión de ese margen era una apuesta del Ejecutivo y de la Dirección General de Tráfico que, por sorpresa (lo que se interpreta como un error de un diputado), se cae de la ley, si bien el texto debe pasar aún por el Senado, donde el PSOE tiene intención de introducirlo en forma de enmienda.

La nueva norma, que pasará a llamarse ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer del carné por conducir "sujetando el móvil con la mano".

También eleva de 3 a 4 los puntos que se pueden perder por no utilizar o hacerlo de forma incorrecta el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección.

Además, establece que los conductores de vehículos de movilidad personal, como los patinetes, estarán obligados a utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determinen, una medida que se incluyó en el texto a través de enmienda.

El alcoholímetro antiarranque que será obligatorio a partir de 2022

El alcolock es un dispositivo que impide a los vehículos arrancar si el conductor no ha demostrado primero que no ha consumido alcohol. De la misma manera que los alcoholímetros que usan la Policía y la Guardia Civil para determinar si los conductores han bebido antes de ponerse al volante, el alcolock detecta la concentración de alcohol en el aire que expiramos, de manera que puede determinar si hemos consumido o no alcohol antes de conducir. El dispositivo va conectado directamente al sistema de arranque del coche, por lo que el motor no se va a poder encender si no hemos demostrado previamente que no hemos bebido. Además, el dispositivo va también conectado con la autoridad de tráfico correspondiente, Policía o Guardia Civil, a la que alertará si intentamos circular ebrios. Tanto si superamos la cantidad de alcohol en sangre permitida como si nos negamos a soplar, el coche no se activará.

Cómo funciona alcolock y cuánto cuesta

El funcionamiento del alcolock es sencillo:

Activas el alcolock en el momento de entrar en el coche Soplas a través de la boquilla, para que el dispositivo pueda medir tu nivel de alcohol en sangre Si el nivel está dentro de los permitidos, puedes iniciar la marcha. Si no, el dispositivo impedirá que puedas arrancar tu vehículo Cada vez que detengas el motor durante más de 30 minutos, habrá que volver a repetir el proceso

El alcolock tiene un precio elevado, que ronda los mil euros, a los que hay que añadir unos doscientos euros más que cuesta la instalación, por lo que el montante total puede ser bastante elevado para la mayoría de bolsillos.

El alcolock será obligatorio a partir de julio de 2022 para todos los transportistas y conductores profesionales que conduzcan vehículos de más de ocho plazas y que deberán tener mucho cuidado para no rebasar los límites permitidos de alcohol.