Abuelas e 'influencers', de la mano en el VI Handmade Festival de Barcelona

Maria Bros Carreras

Los abuelos y abuelas que enseñaban a sus nietos manualidades recibirán un homenaje de sus sustitutos, los actuales 'influencers', que, con sus tutoriales en la red, han relevado a los que antaño transmitían su conocimiento de generación en generación, en el Handmade Festival, que se celebrará en Barcelona del 3 al 5 de mayo.

Unos 60 'influencers' y 'bloggers' participarán en esta feria, organizada por Fira de Barcelona y la agencia Evident Events, para reivindicar el 'Do it Yourself' (DIY), y que este año quiere homenajear los añorados tutoriales orales y cariñosos de los más mayores.

El festival, que tendrá lugar en el recinto 7 de Montjuïc bajo el lema "Ven, que en casa se está muy bien", presentará las últimas novedades del sector en hilo, papel, bricolaje y madera, según ha explicado a Efe la directora del salón y directora ejecutiva de Evident Events, Anna Ventura.

En referencia al eslogan, Ventura ha dicho que "en casa es donde empieza todo, donde vimos como nuestras abuelas tejían o hacían media" y ha justificado que "las abuelas saben mucho y tenemos ganas de escucharlas, aprender con ellas y agradecerles todo lo que nos han enseñado".

Una sesentena de 'influencers' y 'bloggers' reconocidos mundialmente por elaborar videotutoriales que enseñan a los internautas y principiantes del DIY a tejer y a hacer scrap o lettering participarán en el salón.

"Las redes sociales han revolucionado el mundo, también el de las manualidades", según Ventura, que ha agradecido a los internautas que pongan al alcance de toda la sociedad estas actividades, fomentando la mezcla de "tradición e innovación, los orígenes con las nuevas tecnologías y el ayer con el mañana".

La 'instagramer' Susimiu, con 160.000 seguidores y que explicará cómo elaborar un chal, un posavasos y una alfombra; Santa Pazzienza, que con 88.000 seguidores en redes enseñará a hacer alpargatas; la argentina Mamma DIY Patterns, con un taller de gorras, o la exposición "El horno de la Kate", de la inglesa Kate Jenkins, conocida por elaborar repostería con ganchillo y que ha diseñado para marcas como Ralph Lauren y Donna Karan, serán algunas de las participantes en el festival.

La feria, que reunirá más de 130 expositores y 350 talleres diferentes, también tiene el objetivo de "ayudar a las empresas innovadoras y con talento que empiezan" a "dar el primer paso para crear una red de contactos en el sector".

Actualmente, el salón es considerado el festival más importante del sur de Europa dedicado al DIY y, en 2018, contó con una asistencia de 25.000 visitantes.