Parece ser que sí, que los cuentos han dejado de ser historias infantiles y sus moralejas son tóxicas para muchos "padres y madres" e incluso colegios. La última polémica la tenemos en la escuela Tàber de Barcelona que va a eliminar 200 libros de su biblioteca porque reproducen patrones sexistas. De ellos no se salvan ni la niña con la capa roja que se enfrentaba a un lobo, ni los tres cerditos, ni el mismísimo San Jordi.

Es la última polémica sexista, pero no la única del día . El Ayuntamiento de Pamplona ofrece entre varios cursos de empoderamiento y feminismo, un taller de “desprincesamiento” que será impartido los días 14 y 15 de junio por Irantzu Varela Urrestizala, periodista, experta en feminismo, comunicación y violencia contra las mujeres.

Aena elimina el “señores pasajeros” en la megafonía de los aeropuertos por considerarlo machista

Ahora si estás esperando un avión, el reclamo para ir hacia tu puerta para coger el vuelo es “Atención, si su viaje...” en sustitución del "Señores pasajeros" considerado exclusivo para las mujeres. De esta forma, la empresa estatal que gestiona los aeropuertos de España anunciaba que tomaba esta medida para empezar a emitir mensajes inclusivos.

En Aena estamos trabajando para implantar el lenguaje inclusivo en la megafonía de los aeropuertos de la red, eliminando el “señores pasajeros”. Ahora, los mensajes tendrán un carácter neutro.

�� Escucha aquí el antiguo mensaje y a continuación el nuevo: https://t.co/cLMEzhs9fO. pic.twitter.com/UCrNpVzl6I — Aena (@aena) 1 de marzo de 2019

'Sin ti no soy nada' de Amaral o 'Contigo' de Sabina, en tela de juicio por incitar a la violencia

Esto ocurría en los XXX Encuentros Estatales LGTBI+ celebrados en Pamplona y en los que se pedía a las instituciones públicas "una mayor implicación y compromiso" con la diversidad sexual y de género. El objetivo, aseguraban, era avanzar en "la implementación de políticas públicas de atención a dicha diversidad".

En dichos encuentros se analizaban canciones que hemos considerado siempre que eran de “amor”, y que ahora podrían contener lenguaje que incita a la violencia machista. Los grupos o artistas afectados son Amaral, con canciones como 'Sin ti no soy nada'; Nena Daconte con 'Tenía tanto que darte'; El canto del loco con 'Contigo'; Shakira con 'Te espero sentada'; Juanes con 'Me enamora'; y Melendi con 'Un violinista en tu tejado'. El gobierno de Navarra propone estudiar si estas canciones promueven la violencia de género entre adolescente de entre 12 y 16 años.

De Joaquín Sabina se ha dicho que sus letras son machistas e incluso tanto o más peligrosas que las del reggaeton. Y según expertas musicólogas deberíamos dejar de considerar a "Every breath you take" de The Police una canción de amor porque en realidad es "la historia de un psicópata que te está vigilando hagas lo que hagas".

Polémica en el US Open por una camiseta

La chispa saltaba porque la tenista francesa Alize Cornet se daba cuenta de que tenía la camiseta del revés y se la cambiaba en uno de los descansos entre el segundo y el tercer set durante el partido con la sueca Johanna Larsson.

La verdad es que el calor sofocante en las pistas neoyorquinas de Flushing Meadows tampoco ayudaban mucho a evitar la tentación de utilizar la menor cantidad de prendas de vestir posibles.

Ante tal acto, el juez del partido Christian Rask le notificó a la francesa una falta al código. La sanción levantó una polvareda de críticas en las redes sociales, y hasta Judy Murray, exentrenadora de tenis y madre del tenista Andy Murray, cuestionó si los dobles varas de medir estaban funcionando en el mundo del tenis y del deporte.

La WTA, la Asociación femenina del tenis mundial, calificó la violación del código como injusta y subrayó que "no se basó en una regla de la WTA, ya que la WTA no tiene ninguna regla contra un cambio de atuendo en la cancha".

¿Es sexista la lengua española? la RAE ante el sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer

Hasta la Real Academía de la Lengua se ha manifestado ante el vértigo que nos ha entrado a "todos y a todas" con el lenguaje que nos hace ir con pies de plomo para no salirnos de lo políticamente correcto. Diputaciones, gobiernos autonómicos, y otras instituciones se han puesto a sacar guías contra el lenguaje sexista. Por ello la RAE defiende que ante usos verbales sexistas, las recomendaciones de dichas guías difunden usos ajenos a las prácticas de los hablantes, sin olvidar que conculcan normas gramaticales, anulan distinciones necesarias y obvian la realidad de que no hay discriminación en la falta de correspondencia entre género y sexo.