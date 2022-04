Absuelto el padre acusado de amenazar a un profesor en Vigo que exigió a su hija ponerse mascarilla en el colegio

El juzgado de instrucción 4 de Vigo ha absuelto a un padre acusado de un delito leve de amenazas a un profesor, con quien tuvo una discusión por no permitir el docente que su hija entrara en el colegio sin mascarilla el pasado 20 de abril, día en que se publicó el Real Decreto que dejaba sin efecto la obligación de usar el cubrebocas en interiores.

Según la versión del denunciante, los hechos ocurrieron a la entrada del centro, cuando el acusado acudió con su hija, y el profesor, que estaba vigilando la entrada de los alumnos, le advirtió de que no podría entrar al colegio si no se ponía la mascarilla.

En el juicio, el profesor ha relatado que, aunque se había publicado ese día el Real Decreto que exime del uso de mascarilla en interiores, el colegio no había recibido todavía instruciones claras por parte de la Consellería de Educación de la Xunta, administración competente en materia educativa.

El docente ha explicado que, en ese momento, el padre de la alumna comenzó a increparlo y a dirigirle insultos como "atontado", por lo que el profesor optó por cerrar la verja de entrada del colegio "hasta que se calmara la situación". A continuación, el padre le amenazó con "reventarle" la cabeza, motivo por el que denunció los hechos ante la Policía Nacional.

Un testigo que ha prestado declaración, otro profesor del centro, ha corroborado la versión del denunciante, y ha explicado que fue requirido por el profesor para presentarse en la entrada del colegio, donde comprobó que el padre "amenazó al profesor", lo llamó "payaso y atontado", y generó una situación de "tensión".

Asimismo, ha confirmado que la dirección del centro estaba reunida en ese momento, precisamente para saber cómo proceder con el uso de las mascarillas y que, tras consultar con ellos y con la Inspección de Educación, se optó por dejar entrar en el colegio a los alumnos que no llevasen mascarilla.

Por su parte, el acusado ha negado las amenazas, si bien ha reconocido que se había alterado al negarle el profesor la entrada a su hija. "Le dije que no tenía obligación de llevar la mascarilla y me cerró la verja en los morros", ha afirmado, aunque ha matizado que no amenazó con "reventarle" la cabeza, sino que le dijo "que estaba mal de la cabeza".

ABSOLUCIÓN

Finalmente, el juez se ha dirigido al denunciante para preguntarle si deseaba que el padre fuera condenado penalmente, lo que supondría imponerle una sanción económica de 1 a 3 meses, por una cantidad conforme a las posibilidades del denunciado.

El profesor afirmó que no deseaba esa condena, por lo que el magistrado, al haberse retirado la acusación, ha absuelto al acusado, dictando sentencia 'in voce' en la propia sala.