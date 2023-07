El abogado de Julián Montiel Peña asegura que hay indicios de que Manolo Escobar sea el padre de su cliente

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras la muerte de Manolo Escobar, apareció Julián Montiel Peña, asegurando ser hijo del cantante. Teniendo en cuenta que posee un físico muy parecido al de Escobar, confesó que "desde muy pequeñito mi madre me ponía canciones de Manolo Escobar" y que "estaba enamorada de él". Su madre le contó que "se habían conocido en el camerino" pero "me dijo 'no vuelvas a hablar más de este asunto'".

Fernando Osuna, abogado de Julián, ha revelado al equipo de Europa Press que existen fuertes indicios que sugieren que el reconocido cantante podría ser el padre de su cliente. En esta entrevista, el letrado ha explicado los fundamentos de la demanda y los pasos que seguirán en este proceso.

Osuna afirma que ve un gran parecido físico entre Julián y Manolo Escobar, además de señalar que el joven también comparte el talento musical del fallecido artista, lo cual es otro dato significativo. Además, la historia relatada por la madre de Julián sobre lo ocurrido entre ella y Manolo Escobar es considerada creíble y lógica: "Veo que tiene un parecido muy grande, el parecido es enorme y también canta que es otro dato importante. La historia de lo ocurrido entre la madre de Julián y Manolo Escobar es creíble, no es disparatada y entra en cualquier lógica sana".

El primer paso que darán es descartar que el esposo de la madre de Julián sea el padre, mediante una prueba de ADN. Si los resultados favorecen la teoría de la paternidad de Manolo Escobar, entonces presentarán una demanda. Antes de llegar a ese punto, el abogado tiene la intención de comunicarse con la hija del cantante para explorar cualquier posibilidad de acuerdo o entendimiento: "Vamos a descartar que el marido de la madre de Julián sea el padre de Julián. Vamos a descartar con una prueba de ADN. Si sale todo a favor, presentaremos una demanda. Antes de presentar una demanda, llamaremos a la hija de Manolo Escobar para ver si hay alguna posibilidad de acuerdo, entendimiento y demás".

En cuanto a las acciones de la hija de Manolo Escobar en redes sociales, se indica que ella ha bloqueado a Julián después de que él afirmara ser hijo del artista. El abogado señala que es legítimo que ambos ejerzan su derecho a negar o aceptar la posibilidad de la paternidad, y que la ley busca indicios, no una prueba contundente, para presentar una demanda: "Ella está en su derecho a negarlo igual que Julián. No es disparatado presentar una demanda si hay indicios y, ¿cuáles son esos indicios? pues un parecido físico enorme, después canta y hay testigos que vieron durante un tiempo a Manolo Escobar con esta señora".

Fernando Osuna resalta que Julián tiene todo el derecho de buscar respuestas sobre su verdadero padre, y que la Constitución protege el derecho de cada individuo a conocer sus orígenes: "Es una inquietud muy grande la de una persona sin saber quién es su padre y si tienes varias sospechas o varios indicios, pues está en su derecho a averiguarlo". Con fundamentos sólidos y el deseo de esclarecer la verdad, Julián Montiel Peña emprende este camino en busca de su identidad paterna.