Abogado del TUE cree que Francia no puede prohibir las importaciones de un componente no psicoactivo del cannabis

Un Abogado General del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha señalado este jueves que Francia no puede prohibir la importación desde otro Estado miembro del bloque de aceite de cannabidiol, un componente del cannabis sin efectos psicotrópicos y utilizado para la producción de cigarrillos electrónicos.

Así lo expone el letrado Evgeni Tanchev en sus recomendaciones para los jueves el tribunal con sede en Luxemburgo que deben ahora responder a las cuestiones prejudiciales planteadas la Justicia francesa.

El asunto involucra a los directivos de una sociedad francesa que comercializa un cigarrillo electrónico denominado 'Kanavape', cuyo líquido contiene cannabidiol (CBD), una molécula extraído del cáñamo y que no tiene efectos psicotrópicos, a diferencia del tetrahidrocannabinol (THC), que también se extrae de la misma planta.

Así, el tribunal francés preguntó al TUE si la normativa nacional, que limita el cultivo, importación, exportación y utilización industrial y comercial del cáñamo a sus fibras y granos respeta la legislación comunitaria en materia de libre circulación de mercancías.

Las conclusiones del abogado --que la futura sentencia puede hacer suyas o no-- destaca que el Derecho de la UE se opone a que un Estado miembro "prohíba la importación, desde otro Estado miembro, de aceite de cannabidiol cuando este se extraiga de la planta de cáñamo entera, y no únicamente de sus fibras y semillas".

Tanchev remarca que, según las evidencias científicas disponibles, "no se ha acreditado que el aceite de cannabidiol tenga efectos psicotrópicos". Sin embargo, apunta que corresponde al juez francés "cerciorarse de que no se ha identificado ningún riesgo relacionado, en particular, con los efectos no psicotrópicos del cannabidiol, ni se ha realizado un análisis científico exhaustivo al respecto".

Sin finalmente, concluye el letrado, se descubriera que existen "tal riesgo y tal análisis", el tribunal francés debería estudiar la legalidad de adoptar "una medida alternativa menos restrictiva de la libre circulación de mercancías, como la fijación de un contenido máximo de cannabidiol".