El abogado de Antonio Tejado se desmarca de las "extorsiones" con las que le relaciona ahora la Guardia Civil

MADRID, 26 (CHANCE)

Nuevas y sorprendentes informaciones sobre Antonio Tejado cuando se cumplen 2 semanas de su entrada en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del violento asalto a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal el pasado mes de agosto.

Mientras el sevillano sigue defendiendo su inocencia e intenta comenzar una nueva vida en la cárcel refugiándose en la fe y retomando sus estudios para opositar a guardia forestal, 'El Diario de Sevilla' revela las nuevas sospechas que los investigadores de la Guardia Civil tienen sobre el ex de Rosario Mohedano.

Y es que a raíz de la filtración de una conversación telefónica que Tejado tuvo con su madre el pasado 6 de febrero, 3 días antes de su detención, el sobrino de la folclórica podría ser vinculado con unas "extorsiones" que la banda del 'Ruso' haría en su nombre.

En dicha llamada Antonio le contaría a su madre que 'el ruso' podría librarle de un juicio que estaba a punto de celebrarse después de que él mismo denunciase la agresión -un puñetazo- que habría sufrido por parte de un tercero cuya identidad se desconoce. Una charla en la que le dice a su madre que estaría dispuesto a cambiar su declaración ante el juez si le pagaban 20.000 euros a cambio. Algo que el 'ruso' estaría 'negociando' con el agresor y por lo que Tejado incurriría en otro delito.

"El ruso ya había hablado con él, el tío llorando diciendo que estaba muy puesto... el del puñetazo. Si me dan 20.000 euros si te he visto no me acuerdo. Si le dan 20.000 euros antes del juicio yo diría que no me acuerdo si fue el hijo, yo no me acuerdo. Ahora no me acuerdo de esto..." son algunas de las transcripciones que han visto la luz de la llamada del joven a su madre que ponen de nuevo el foco en Antonio, levantando las sospechas de la Guardia Civil de que parte de los integrantes de la banda realizarían extorsiones en su nombre.

Un nuevo frente abierto para el sevillano del que su abogado, Fernando Velo, se ha desmarcado totalmente: "No me consta, no tengo ni idea de lo que me comentas. No lo he leído. Yo sé del procedimiento en el que estoy personado, no tengo ni idea, no puedo decir nada" ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

"Eso son futuribles, hipótesis y digo, no me consta y no puedo decir nada. Lo siento mucho" ha añadido cuando le hemos preguntado si de ser cierto que aceptó una extorsión esto podría complicar el horizonte judicial a Antonio.

Dejando en el aire si finalmente declarará voluntariamente ante el juez el próximo viernes 1 de marzo, el abogado sí ha confirmado que Tejado se está integrando muy bien en prisión y, como se ha dicho, ha iniciado un curso de marquetería y ha retomado sus oposiciones. "Está haciendo todo lo que hace el resto de personas que ingresa en prisión. Nada distinto, nada extraordinario. Está allí, está tratando de sobrellevarlo lo mejor posible, claro. Tratando de llevar un poco una rutina ordinaria y normal" ha asegurado.