Abierto el periodo de votaciones del XI Brindis solidario de Bodegas Protos con récord de candidaturas

Hoy, comienza el periodo de votaciones para elegir el proyecto ganador de la XI edición del Brindis Solidario de este año. Un año más, será el público quien tenga la última palabra para decidir qué iniciativa solidaria recibirá una ayuda de 10.000 euros por parte de Bodegas Protos.

Los usuarios podrán realizar sus votaciones hasta el 9 de junio a través de la página web www.brindissolidarioprotos.com.

En esta undécima edición se han presentado 124 iniciativas desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro de toda España, orientadas a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad en el país.

El XI Brindis Solidario contará como embajadora con la actriz Marta Hazas, quien se encargará de acompañar y dar visibilidad a la iniciativa, reforzando su compromiso social a lo largo de todo el año.

Marta Hazas, actriz santanderina

Desde el comienzo del Brindis solidario en 2014, Protos ha otorgado un total de 100.000 euros a las entidades sin ánimo de lucro: Alianza española de familias de Von Hippel-Lindau, Cris Contra el Cáncer, Fundación Andrés Marcio, Casa Ronald McDonald de Valencia, DiabetesCero, Fundación Noelia, Asociación Yo Nemalínica, #Retopinchon, el proyecto Asayato de la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO) y el proyecto Alpha.

Protos

PROTOS, del griego “Primero”; Bodega pionera que desde 1927 se ha mantenido fiel a su lema de SER PRIMERO, como una actitud de superación constante en el día a día y en todos los procesos, estando presentes en más de 100 países.

Gracias a su bodega diseñada por el prestigioso arquitecto ganador del Premio Priztker Sir Richard Rogers, se sitúa una vez más, a la vanguardia en el panorama vitivinícola y enoturístico, convirtiéndose en la bodega más visitada de la Ribera del Duero y en la primera a nivel nacional en obtener el certificado de “marca de excelencia” por Superbrands. En 2013 fue seleccionada como ”Bodega del año” por la revista estadounidense “Wine and Spirits”, y en 2022, como una de las 50 bodegas más admiradas del mundo por el prestigioso organismo internacional Drinks International.