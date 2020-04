Ábalos: No ha sido necesario utilizar los trenes medicalizados al bajar la presión en los hospitales

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reconocido que no se han tenido que utilizar los trenes medicalizados que Renfe ha preparado para trasladar pacientes afectados por coronavirus entre comunidades autónomas en el caso de que fueran requeridos para ello por parte de las autoridades sanitarias. Asimismo, ha apuntado que 1.600 sanitarios han hecho uso del derecho de transporte gratuito.

"No me consta que se haya ningún traslado en los trenes porque no ha hecho falta, pero si hiciera falta ahí está el recurso --ha explicado en rueda de prensa por videoconferencia desde La Moncloa--. Se planteó como una medida preventiva y anticipatoria, pero no ha hecho falta porque la presión asistencial ha bajado. Hubo un momento en que los hospitales aguantaron mucha presión sobre las UCI pero afortunadamente ha bajado mucho".

Renfe preparó a principios de este mes tres trenes para trasladar pacientes afectados por coronavirus entre comunidades autónomas e incluso se realizó un simulacro de transporte en uno de estos trenes en la estación de Atocha.

Los trenes permiten trasladar 24 pacientes cada uno y son 'híbridos', esto es, capaces de circular por cualquier línea ferroviaria, tanto AVE convencionales, y tanto electrificadas como no electrificadas.