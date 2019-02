Ábalos niega que el bloqueo de los barcos Open Arms y Aita Mari sea "arbitrario": "Se ciñe a lo marcado legalmente"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha negado este jueves, 31 de enero, que el bloqueo de los barcos humanitarios Open Arms y 'Aita Mari' en el Puerto de Barcelona y de Pasaia (Guipúzcoa), respectivamente, sea "una decisión arbitraria", sino que "se ciñe a los marcado legalmente".

Así lo ha manifestado el ministro en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido después de que el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís y PDeCat así lo solicitasen para explicar por qué ambos buques de rescate no pueden zarpar hacia el Mediterráneo central para salvar vidas de migrantes a la deriva.

Según ha explicado Ábalos, el 'despacho' de los buques "es un acto reglado y entra en un ámbito claramente administrativo". Se trata de un procedimiento mediante el cual la Capitanía Marítima o el Distrito Marítimo comprueba que todos los buques y embarcaciones cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales para poder navegar.

"Solo puede denegarse por causas legales o por un juez. No es una decisión arbitraria, sino que se ciñe a lo marcado legalmente", ha subrayado Ábalos, que ha señalado que "no se puede decir" que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está comprometido" con el rescate de pateras. En este sentido, ha recordado que durante el año 2018 Salvamento Marítimo rescató a casi 50.000 personas en más de 2.300 embarcaciones que se dirigían a costas españolas.

