Ábalos: el capitán del Open no puede pedir asilo para los menores rescatados

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que el capitán del barco humanitario Open Arms "no tiene capacidad jurídica" para pedir asilo para los 31 menores rescatados en el Mediterráneo, como hizo este martes ante la Embajada Española en Malta.

"El capitán del barco no tiene esa capacidad ni esa potestad, no le corresponde poder ejercer esa función, entiendo que para seguir manteniendo la cuestión viva puede ser un argumento, pero no tiene esa capacidad jurídica", ha asegurado Ábalos en Telecinco.

El ministro ha aclarado que el Open Arms no ha pedido dirigirse a un puerto español y ha opinado que las últimas acciones del barco humanitario "son para presionar al Gobierno de Italia para que cumpla esa labor humanitaria".

"A nosotros no nos ha pedido ningún puerto para desembarcar, no nos había comprometido al Gobierno español hasta ahora", ha insistido Ábalos, quien ha recordado que el barco "tiene bandera española" y que ha practicado rescates aunque "no tenía despacho para ello".

El ministro de Fomento ha señalado que no le parece bien "que se comprometa la reputación de España" en materia de salvamento, cuando es "un país que está comprometido" con los valores de la solidaridad, como ponen de manifiesto los 806 rescates de personas que se han realizado este mes de agosto y los más de 50.000 el pasado año.

"Nos irrita profundamente y nos desagrada ver la situación tan inhumana que están viviendo estos refugiados o migrantes salvados en el mar, pero hay que dimensionar el problema porque esta acción puntual no es el problema, sino las corrientes migratorias importantes", ha aseverado.

Ábalos ha recordado que "el derecho del mar, el derecho internacional exige que un salvamento se practique en el primer puerto cercano y seguro, y sin duda le corresponde a Italia y si hubiera sido a España, lo haríamos".

"Hay una realidad ahí que es la que hay que abordar realmente y tener en la cabeza que detrás de un salvamento hay una realidad más compleja y no acordarnos de este drama cuando se producen estas situaciones", ha concluido.