Casi 9 de cada 10 españoles compra moda rápida

El gasto en textil ha caído un 33 por ciento en 15 años en España, donde las cadenas de moda rápida ganan cuota de mercado. 9 de cada 10 españoles compran en los gigantes del low cost. El precio es su gran atractivo, a costa, la mayoría de las veces, de una sostenibilidad que el consumidor asegura defender, pero por la que no está dispuesto a pagar más, según explican a COPE los expertos en consumo de moda.

Venden barato y permiten comprar muchos productos por el precio de uno solo. Estimulan las compras y producen, de forma masiva, un círculo que se retroalimenta y del que Natividad Duran, de 46 años y otros 16 millones de consumidores en España, forman parte: “pico siempre, si me gusta, aunque no lo necesite y este verano por ejemplo he comprado muchos bikinis. Lo veo atractivo y me llama la atención, pero reconozco que no necesito ni la mitad de las cosas que compro”.

“Nos gusta la sensación de estar comprando bien. El factor precio -y más aún cuando hay inflación- está en la mayoría de las decisiones de compra y si antes apostábamos por las rebajas, ahora lo que más crece es el low cost. También los outlets están en expansión porque si la ropa de marca me cuesta barata, sí que la quiero y si es más cara ya me lo tengo que pensar”, explica a COPE la directora de consumo y moda de la consultora, Rosa López.

Solo el 30 por ciento de lo que compramos es rebajado, frente al 45 por ciento en 2019. Al alza, en cambio, el low cost que ya copa el 20 por ciento del mercado español, 7 puntos más que antes de la pandemia, según el estudio “el sector de la Moda y la actitud del consumidor ante su impacto en el medio ambiente” de Kantar.

8 de cada 10 personas están orgullosas o contentas de comprar ropa a buen precio y la mitad la combinan con marcas reconocidas, según recoge el estudio. Ocurre en un mundo, el del textil, que pierde fuerza entre las prioridades de gasto de los consumidores en favor de los viajes y los restaurantes y de una alimentación cada vez más costosa.

Preocupa la sostenibilidad pero sin asumir el coste

La mitad de los consumidores dicen que les importa el origen o el proceso de fabricación de la ropa, pero según el citado estudio, solo el 13 por ciento busca información al respecto. Defendemos la sostenibilidad, pero, a la hora de la verdad, no todos asumen el coste.

“Lo que vemos es que una cosa es como pensamos y la otra como actuamos y lo que dice el consumidor es que no tiene por qué pagar más por esa sostenibilidad, lo que plantea también un dilema a la industria. Yo sé que comprar online y mucha cantidad de ropa no es lo más sostenible, pero lo acabas haciendo. Existe esa incongruencia en la forma de actuar del consumidor”, subraya López.

Solo 4 de cada 10 españoles admiten el impacto negativo que tiene la producción masiva de la industria textil, pero solo 3 de cada 10 lo tiene en cuenta como un factor relevante al comprar ropa. Es el caso de Blanca Ortega, de 31 años, quien explica a COPE que cuida lo que compra por “factores medioambientales y de las condiciones de trabajo porque al final es ropa que no sabes dónde ni cómo se ha producido”.

Otro problema para Marta Sanchidrián, que también tiene 31 años, son los químicos y otros productos tóxicos que utiliza la industria textil y, por ello, “trato de comprar la menos ropa low cost posible, aunque es verdad que de vez en cuando caigo”. La mayor dificultad admiten es que, al final, ser coherente sale caro.

Según el estudio “Conductas Sostenibles de la población española” de Triodos Bank, el 20 por ciento de la población española gasta más de 50 euros al mes en fast fashion y la mitad de los consumidores compran este tipo de ropa una vez al mes. La mayoría son compradoras menores de 40 años con formación superior, trabajadoras activas y que no viven solas.