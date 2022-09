El 83,4% de las embarazadas que recurrieron a REDMADRE pensando en abortar siguieron adelante con su embarazo

Fundación REDMADRE presenta su Memoria de Actividades 2021, que muestra la realidad y necesidades del colectivo que apoyamos en toda España: mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto y madres recientes con situaciones de dificultad que se quedan solas al optar por su maternidad. REDMADRE ofreció apoyó en 2021 a 58.597 mujeres en esta situación, siendo ya 246.195 las madres que han recurrido a esta ONG desde que nació en 2007. De las mujeres que solicitaron apoyo en el último año, el 83,4% de las que pensaban en abortar continuaron adelante con su embarazo al sentirse acompañadas y recibir el apoyo que necesitaban.



María Torrego, Presidenta de Fundación REDMADRE: “Quiero dar las gracias a todos los voluntarios que son esenciales para acompañar a todas las mujeres; y también a los socios, donantes y organizaciones públicas y privadas que cada año se suman a nuestra labor porque ven necesario el apoyo a la maternidad, lo hacen con Iniciativas muy diferentes y creativas que amparan a las mujeres embarazadas con cierta vulnerabilidad para acompañarlas en su decisión de ser madres”.



Amaya Azcona, Directora General de Fundación REDMADRE: “Un año más la experiencia REDMADRE muestra que muchas mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto desean seguir adelante pese a las dificultades. Cuando se sienten escuchadas, acompañadas y reciben la ayuda que necesitan la mayoría llevan a termino su embarazo”.



En este sentido la Presidenta de Fundación REDMADRE, María Torrego, también ha señalado que:“El hecho de que prácticamente no existan políticas de apoyo ni una ley que cuide la maternidad hace que muchas mujeres sean menos libres en su toma de decisión cuando se enfrentan a un embarazo con dificultades”.



Es destacable que WhatsApp se posiciona como la herramienta principal por la que las mujeres solicitan apoyo. En cuanto al perfil de las mujeres que recurrieron a REDMADRE en 2021: tenían entre 18 y 29 años (55%), seguidas de las de 30 a 39 años (38,29%); la mayoría desempleadas (58,28%) y sólo el 8,20% contaban con un trabajo estable; sobre la nacionalidad, aumentan las extranjeras (62,5%).



También se aprecia como un año más crece el apoyo del entorno cercano de la mujer embarazada: el 53,84% cuentan con apoyo familiar y el 62,47% tienen apoyo del padre del hijo.



El 6,31% de las mujeres que solicitaron ayuda eran victimas de violencia en el embarazo: el 4,85% señalaron ser maltratada psicológicamente y el 1,46% sufrían maltrato físico. Amaya Azcona destaca: “Siendo la violencia contra la mujer embarazada un asunto dolorosísimo, que la mujeres lo comuniquen es un dato positivo. Una vez que se sienten acompañadas y escuchadas en un espacio seguro se atreven a denunciar la situación de violencia a la que están siendo sometidas a causa de su embarazo. Asimismo, nuestros voluntarios tienen cada vez una formación más especializada para detectar estas situaciones y poder ofrecer la ayuda pertinente”.



En cuanto a la ayuda ofrecida: aumenta de forma muy considerable las mujeres que solicitan asesoramiento psicológico: un 47,77% en 2021 frente al 8,44% que pidieron esta ayuda en 2020. Y casi el 40% solicitaron apoyo en la búsqueda de empleo; en este sentido REDMADRE ha reforzado sus programas y planes de empleabilidad impartiendo en 2021 un total de 261 cursos que beneficiaron a 5.003 mujeres. Además se creó el ‘Equipo Empleabilidad’ para profesionalizar esta área de apoyo.



En cuanto a la ayuda material repartida en 2021, los principales productos que necesitaron las madres fueron de alimentación (46,48%), pañales (29,20%) y leche maternizada (14,18%).



Para llevar a cabo esta labor, que se realiza a través de las 40 Asociaciones REDMADRE repartidas por el país, se contó con la colaboración de 1.042 voluntarios que, con su tiempo y voluntariado profesional, acompañan en sus necesidades a las mujeres que recurren a REDMADRE y atienden todas las tareas organizativas, como la recepción de donaciones, orden de almacenes, trabajo administrativo, etc.



Fundación REDMADRE recuerda que las ONGs son agentes sociales que muestran las necesidades de los colectivos discriminados a los que apoya, pero son los Gobiernos quienes deben acoger dichas realidades y aprobar políticas de apoyo para solucionar estas situaciones y beneficiar al mayor número de personas posible. Por ello, Fundación REDMADRE pide una vez más a las Administraciones Públicas la aprobación de políticas de apoyo a la maternidad que ayuden a la mujer desde el inicio del embarazo, momento en que la embarazada necesita saber que no está sola y va a ser ayudada durante la gestación y crianza de su hijo.