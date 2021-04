4M.- Gabilondo pone a Ayuso un "1" de nota en su gestión durante la pandemia y "su mala estrategia de vacunación"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilodno, ha puesto a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, un 1 de nota en su gestión durante la pandemia y "su mala estrategia de vacunación".

"No ha aprobado ni una sola ley, la del Suelo, que hemos llevado al Tribunal Constitucional, no ha habido desarrollo de transformación ni regeneración. Yo he sido profesor y no le pondré un cero, pero le pongo un 1, porque parece que se ha distraído en otras cosas en vez de hacer una verdadera gestión", ha lanzado Gabilondo en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Asimismo, en cuanto al plan de vacunación ha lamentado que haya hecho "política" de ello, y que haya hecho una mala "estrategia". Para Gabilondo, es necesario abrir los centros de salud para vacunar y ha criticado que el sistema que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid esté generando "confusión".