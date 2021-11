369 puntos más de incidencia y mayor presión hospitalaria: ¿cómo estaba la pandemia en España hace un año?

Las Navidades se acercan y el temor a una sexta ola, también. Lo cierto es que ante el incremento de contagios y de incidencia acumulada, son cada vez más comunidades las que han establecido mayores restricciones para evitar que la situación pandémica pueda llegar a descontrolarse. De hecho, este miércoles se han notificado 6.667 nuevos positivos y 30 fallecidos. Se trata de la primera vez que España vuelve a superar la barrera de los 6.000 contagios de covid-19 desde septiembre.

El abanico de restricciones es muy amplio y las autonomías han puesto en marcha la maquinaría correspondiente para saber qué tecla exacta tocar para evitar que el virus pueda descontrolarse sin necesidad de atentar directamente contra los derechos de los ciudadanos, especialmente ahora que ya ha comenzado prácticamente la cuenta atrás para las Navidades.

Lo cierto es que la situación pandémica actual comienza a ser preocupante: aumento de contagios, incremento de incidencia acumulada y mayor presión hospitalaria. En tan solo unas semanas hemos pasado de estar en una situación relativamente controlada a encontrarnos frente a una tendencia visiblemente ascendente que podría poner en peligro las Navidades.

No obstante, y si bien la situación actual empieza a ser preocupante, es innegable que es bastante más halagüeña que la que pudimos ver hace exactamente un año. Por ello, en COPE hemos querido comparar los datos notificados este 17 de noviembre con los registrados el pasado 17 de noviembre del año 2020. Unos datos, por aquel entonces, bastante peores. No obstante, debemos recordar que por aquellas fechas aún no había comenzado la vacunación masiva. Un hecho que, sin lugar a dudas, ha influido positivamente en la mejoría de la pandemia que, con temor, comienza a ser preocupante.

¿Cómo han cambiado los indicadores en un año?

Si volvemos atrás en los informes publicados por el Ministerio de Sanidad, en la actualización número 252 podemos encontrar los datos relativos al 17 de noviembre del año 2020. Aquel día se notificaron 13.159 casos desde la jornada anterior, de los que 5.897 fueron diagnosticados el día previo. Por aquel entonces, había un total de 1.510.023 contagios de covid-19 y la incidencia acumulada en los últimos 14 días se situaba en los 465,86 casos por 100.000 habitantes, mientras que en los últimos días era de 193,41 casos por 100.000 habitantes. La positividad se situaba en el 12,38 por ciento.

EFE/ Elvira Urquijo A.



En este primer punto vamos a detenernos para observar estos primeras cifras con las notificadas este mismo miércoles. Hoy se han notificado un total de 6.667 casos, de los que 3.586 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Las cifras, como ya podemos comprobar, son significativamente inferiores a las de hace un año. Caso similar con la incidencia acumulada, que si bien está en una tendencia ascendente, este miércoles se sitúa en los 96,16 casos por 100.000 habitantes (369,74 puntos menos que hace exactamente un año), mientras que la IA en los últimos siete días es hoy de 55,65 casos (137,41 puntos menos que el 17 de noviembre de 2020). Hasta hoy se han registrado un total de 5.067.715 contagios de covid-19, 1.504.956 más si comparamos las cifras con las del ejercicio anterior, mientras que la positividad se sitúa en el 4,21 por ciento, 8,17 puntos menos que hace un año.

¿Qué podemos apreciar en cuanto a presión hospitalaria? La situación, sin lugar a dudas, también es bastante mejor que la del año pasado. Por aquel entonces, en el año 2020, había un total de 20.007 pacientes covid hospitalizados, lo cual suponía un 16,13 por ciento de las camas ocupadas por pacientes covid. No obstante, las peores cifras podían apreciarse en las UCI, cuando había 3.127 personas ingresadas por covid-19, lo cual suponía un 32,31 por ciento de las camas ocupadas.

Este miércoles, son 2.260 personas en los hospitales, lo cual representa un 1,82 por ciento del total de camas. En cuanto a las UCI, el número de pacientes es visiblemente inferior: 447 personas con una ocupación del 4,90 por ciento. Eso sí, si bien las cifras son significativamente mejores que las de hace un año, no podemos olvidar que la tendencia actual es ascendente en todos los indicadores pandémicos.

En último lugar, también hemos comparado el número de fallecidos. El año pasado, y en una sola jornada, se habían registrado un total de 435 fallecidos, 1.247 en los últimos siete días, mientras que la cifra de decesos se situaba en los 41.688. Este miércoles, sin embargo, España ha tenido que lamentar la muerte de 30 personas, con 101 decesos en los últimos días, mientras que la cifra total de fallecidos asciende hasta los 87.775.

No obstante, es necesario remarcar de nuevo que todos estos datos no son del todo representativos, ya que por aquel entonces aún no había arrancado la campaña de vacunación en España y por ende, los datos notificados a día de hoy son visiblemente mejores que los de hace un año como consecuencia del suero. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la Ponencia de Vacunas ha dado luz verde a la tercera dosis para mayores de 60 años y personal sanitario y sociosanitario para atajar, en la medida de lo posible, el avance de la pandemia.