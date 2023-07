23J.- Personas con discapacidad intelectual piden programas electorales en lectura fácil: "Vota por ti mismo"

Las personas con discapacidad intelectual de AFANIAS han pedido que los programas electorales sean en lectura fácil, con motivo de las próximas elecciones generales que tendrán lugar este domingo, 23 de julio, al tiempo que han puesto en marcha una campaña en la que inciden en la importancia de poder decidir su voto, con el lema 'Vota por ti mismo'.

Como argumenta la ONG, votar es un derecho que "parece sencillo de ejercer", pero que se convierte "en todo un laberinto" para las personas con discapacidad intelectual por el vacío de información accesible existente, sobre todo cuando se trata de encontrar su mesa electoral, consultar el programa electoral o votar por correo.

Además, los usuarios de AFANIAS han recordado la importancia de que derecho al voto no sea impuesto por sus familias o amistades, y, por ello, han ideado la campaña 'Vota por ti mismo'.

De este modo, ante los comicios de este domingo, uno de los miembros de esta organización, David Linares, ha pedido que los programas sean más "accesibles cognitivamente" y que contengan pictogramas. "Hay personas que no saben leer y esa gente tiene derecho a enterarse de que pone en cada programa electoral puesto que son votantes como cualquier otra persona y todo el mundo tiene derecho a la información", ha explicado.

Otra de sus integrantes, María, ha reivindicado que el voto de las personas con discapacidad intelectual sea "libre" y "no influenciado". "Cuando tenía 18 años yo votaba lo que me decía mi familia, porque como no entiendo lo que pone es más fácil que te den la papeleta, te lo metan en el sobre y ya has votado, pero eso no es votar", ha afirmado.