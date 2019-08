20,3 millones de metros cúbicos de agua se ahorraron en 2018 gracias al reciclaje

Los españoles cada vez están más concienciados con el reciclaje, en 2018, se reciclaron más de 1,4 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón y papel en todo el territorio nacional. A pesar de las buenas cifras, y los consecuentes beneficios para la naturaleza, todavía queda mucho por hacer. De 443 kilos de residuos generados de media por persona al año, solo reciclamos el 29%.

Pero Miquel Roset, director de la plataforma RETORNA (lucha para mejorar el sistema de recogida de envases), advierte que no toda la culpa es de los ciudadanos: No puede recaer todo el peso en los ciudadanos, hacemos hasta dónde podemos, hasta dónde nos dejan las herramientas que nos ofrecen”. Además, asegura que el mecanismo de separar residuos por contenedores es una buena idea, pero está incompleta y no es suficiente, “seguimos incinerando un montón de residuos que podrían ser residuos”.

Como complemento a los contenedores propone el sistema de retorno, que se usa ya en 40 países con gran éxito: “Consiste en devolver los envases de vidrio como lo hacíamos antiguamente, añadiendo los envases de un solo uso”.

El mayor problema son las bebidas. Latas, botellas y bricks son los principales residuos que habitualmente acaban tirados por la calle. Nuestra país es el cuarto productor de envases de plástico de la Unión Europea. Casi el 80% de los envases acaban en vertederos, incinerados o arrojados al medio ambiente, y del total de envases producidos, un 40% es de un solo uso

España ocupa el sexto puesto en el ranking europeo de reciclaje de embases. El año pasado cada español recicló 15kg de plástico y 18 kg de papel. La producción de plásticos alcanzó los 60 millones de toneladas en 2016 y las previsiones son que se duplique en los próximos 20 años.