El 13,1% de los internistas consultados por SEMI ha dado positivo en el test del Covid-19

El 13,1 por ciento de los especialistas en Medicina Interna participantes en una encuesta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) manifiesta haberse sometido a un test diagnóstico de Covid-19 y haber dado positivo, mientras que otro 13,8 por ciento de los internistas refiere "probablemente" haber pasado el virus debido a las manifestaciones clínicas que ha tenido.

Así se desprende del trabajo 'Pregunta SEMI del mes', realizada en abril, un sondeo periódico mensual que la sociedad lanza entre sus socios y que, en esta ocasión, ha contado con la participación de 1.321 profesionales.

Asimismo, el 61,4 por ciento de los internistas que no se han sometido a un test "creen" no haber sido infectados por COVID-19, aunque sin test de confirmación realizado (el 61,4%), porcentaje que se reduce hasta el 9,4 por ciento entre los que aseveran no haber sufrido el virus con un test de confirmación. Además, más de dos de cada 100 internistas (2,3%) afirman haber pasado el virus, aunque sin test de confirmación positivo.

Los médicos especialistas en Medicina Interna se encuentran en primera línea asistencial e investigadora frente al Covid-19 en los hospitales españoles. Su visión global y su polivalencia son características clave que definen su labor en el ámbito clínico y los convierte en especialistas fundamentales para ofrecer una respuesta transversal y coordinada a los desafíos que plantea el virus.

En la actualidad, están atendiendo a 8 de cada 10 pacientes no críticos hospitalizados por Covid-19, además de liderar la conformación de equipos médicos multidisciplinares, consensuar protocolos diagnósticos y terapéuticos frente al nuevo coronavirus desde una "óptica multisistémica" y de desarrollar la faceta investigadora a través de registros clínicos y publicando artículos científicos.