130 denuncias a conductores que se saltaron el confinamiento de madrugada

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han impuesto más de 130 multas en los 500 controles que este fin de semana realizaron de madrugada para controlar que nadie se saltara el confinamiento decretado por el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus.

En una rueda de prensa telemática este lunes en el Palacio de la Moncloa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ofrecido estos datos, pero ha valorado la actitud de la mayoría de los conductores, como reflejan las cifras de la movilidad que ofrece la Dirección General de Tráfico (DGT), que dan muestra "del espíritu ganador de los españoles".

Así, según ha indicado, este fin de semana la circulación de turismos por las carreteras se ha reducido un 95 % respecto a los valores habituales, mientras que en los accesos a las grandes ciudades la bajada ha sido del 91 %.

Son cifras que "no carecen de sentido", porque detrás "hay miles de contagios evitables y miles de vidas que no se han puesto en riesgo". "Ese es el mejor aplauso", ha enfatizado Marlaska antes de resaltar que ya puede verse "algo de luz al final del túnel".

No obstante, no se puede "bajar la guardia" y las fuerzas de seguridad no lo van a hacer, ha añadido el titular de Interior, para precisar después que esta Semana Santa la DGT y la Guardia Civil de Tráfico aumentarán los controles, también de madrugada.

Este fin de semana en los 500 controles de madrugada en las carreteras se han formulado 130 denuncias a quienes "intentaban abandonar su casa", ha reiterado el ministro, que ha calificado de "anecdóticos" algunos casos denunciados de personas que se han saltado las restricciones para irse a sus segundas residencias.

De todos modos, ha reconocido que Interior quiere conocer esos casos para tomar medidas, como ya ha hecho en el caso de los pueblos de la Sierra de Madrid pidiendo a sus policías locales que actúen e informen de esos posibles casos.