“En estos momentos, que estamos hablando de ellos, que soy consciente… los pitidos son tan agudos que… que me está costando concentrarme”. Este es Santiago, de 51 años. Sufre acúfenos desde hace dos años, uno de los problemas de oído más comunes en nuestro país. Sin ir más lejos lo sufren un 8% de los españoles. Esta dolencia provoca que la persona que los padece escuche un pitido constante en su cabeza.

Hace dos años, tras un concierto, Santiago se dio cuenta de que algo no iba bien cuando ese angustioso pitido no le dejaba en paz. “Al día siguiente seguía ese pitido. Yo pensé que se acabaría quitando y que iba, eso siguió y siguió”. El haberse sometido a sonidos fuertes durante tanto tiempo había dañado su oído interno y fue cuando, tras una visita al otorrino le diagnosticaron acúfenos.

Un 11,3 por ciento de la población española padece pérdida auditiva en algún grado. Eso equivale a más de 5 millones de personas en nuestro país. De estas, solo el 27 por ciento son leves, y el resto de los casos son moderados o graves. Entre las más comunes están las sorderas parciales o totales, conocidas como hipoacusias; y los acufenos, con entre un 8%.

Son muchas las causas que pueden llevar a sufrir algún problema de audición. Según el otorrino de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, Faustino Núñez, la más común era hasta ahora la predisposición genética: “Si alguien de tu familia ya sufría esa hipoacusia (sordera parcial) o esos acufenos, es probable que tu las sufras de pequeño”.

Pero existen más vías. Por ejemplo, ciertos medicamentos que pueden tener efectos secundarios negativos para los oídos. Son los conocidos como efectos ototóxicos, y se produce en casos como el de José. Tras someterse a un tratamiento por un problema cardiovascular hace 11 años, esa dolencia se le curó pero a su vez desarrolló acúfenos: “Durante mucho tiempo no podía ni dormir, me costaba mucho. Porque ese pitido me seguía todo el rato”.

Y es que este tipo de enfermedades no tienen cura y los pacientes que la sufren tienen que acostumbrarse a vivir con ella. Existen hoy en día tres organizaciones que ayudan a estas personas a convivir con su dolencia día a día, la Asociación Madrileña de Afectados por Tinnitus (AMAT); la Asociación de Personas Afectados por Tinnitus (APAT) en Barcelona; y la Asociación de Tinnitus de Euskadi (ATINNEUS).

Gracias a ellas, gente como José ha conseguido, a través de terapias cognitivo conductuales: “Ahora siento el mismo ruido que en el año 2005, y puedo estar mucho tiempo sin oírlo. Y cuando lo oigo es un ruido residual, un ruido más”.

Las principales recomendaciones de los expertos para prevenir estos problemas consisten en no exponerse a ruidos y volúmenes muy elevados, y hacernos con regularidad pruebas de audición. Y es que, el 70% de los españoles temen que sus hábitos perjudiquen a su audición en el futuro, pero 3 de cada 10 no ha ido nunca al otorrino.