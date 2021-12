La identidad del 'Hombre de la Máscara de Hierro': la leyenda que derrotó al mismísimo Napoleón Bonaparte

Se trata de uno de los más inquietantes misterios de la historia. Una pregunta que, siglos después, continúa todavía hoy sin respuesta y quizá siga así hasta el final de los tiempos. ¿Quién fue el 'Hombre de la Máscara de Hierro'?

Desde el emperador Napoleón Bonaparte, que se lamentaba en el ocaso de su vida por no haber podido descifrar este enigma; al rey Luis Felipe de Orleans, frustrado del mismo modo por la imposibilidad de resolver este gran secreto, muchas han sido las generaciones que han sucumbido ante la evidencia manifiesta de pruebas a la hora de determinar la identidad de este hombre misterioso.

El escritor francés Alexandre Dumas fue uno de los autores que más alimentó la leyenda. Para cerrar su trilogía sobre 'Los tres mosqueteros', Dumas concibió su épico libro 'El Vizconde de Bragelonne' (1850), basada en la historia real de un personaje misterioso que fue durante casi 40 años prisionero del rey Luis XIV. Pero esta no es la única alternativa a la historia del 'Hombre de la Máscara de Hierro'. Multitud de teorías alimentadas también por Voltaire, Jules Lair, o incluso las cartas que intercambiaron entre el propio Luis XIV, el ministro de guerra francés Louvois y el alcaide de la prisión de Pinerolo llamado Bénigne de Saint-Mars contribuyeron a la magnificencia de esta historia.

¿Un hermano gemelo de Luis XIV?



Esta teoría fue desarrollada por Voltaire en su obra 'El siglo de Luis XIV'. El filósofo francés extendió la idea de que el 'Hombre de la Máscara de Hierro' debía ser una persona importante y reconocible. Por este motivo, se le aplicó el imperativo de que nadie podía verle la cara. Voltaire, en sus textos, describió al misterioso hombre como un joven alto y hermoso, a quien no se le negaba nada de lo que pedía en la cárcel. Vestía finos vestidos y tocaba la guitarra, pero no mantenía contacto alguno con el personal de la prisión. A excepción del alcaide, sólo trataba con él el guarda que le alimentaba, que para colmo era sordomudo.

Por su parte, Alejandro Dumas incluyó al personaje en su novela 'El vizconde de Bragelonne'. La historia llegó a los oídos del escritor en el siglo XIX, a la que le aplicó la especulación de que este misterioso personaje mantenía lazos familiares con la realeza francesa.

Dumas contará en la obra que el 'Hombre de la Máscara de Hierro' fue, probablemente, un hermano gemelo de Luis XIV de Francia, cuya identidad permanecía oculta por orden del Rey para preservar la seguridad del reino y evitar que pudiera disputarle el derecho al trono.





Eustache D'Auger: ¿arrestado por razones desconocidas o sabedor de un secreto de Estado?



A pesar de todas estas conjeturas literarias con un ligero toque legendario, la historia real parece que fue completamente diferente a la que escribió Dumas o Voltaire. Aquí entrarían en juego esa serie de cartas que intercambiarían Luis XIV, Louvois y Saint-Mars:

“Es de la máxima importancia para el servicio de Su Majestad que sea custodiado con grandes medidas de seguridad y que no pueda dar información a nadie de ninguna manera, ni por carta. Os aviso con antelación para que podáis apercibir un calabozo en el que nadie pueda comunicarse con él. Haced de modo que el lugar donde se encuentre no tenga acceso a otros en los que pueda entrar gente, y que todas las puertas estén bien cerradas para que los centinelas no puedan escuchar nada. Será necesario que vos mismo le llevéis a ese miserable, una vez al día, el sustento para toda la jornada, y que nunca escuchéis, bajo ningún pretexto, lo que quiera deciros. Lo amenazaréis con matarlo si alguna vez abre la boca para hablaros de otra cosa que no sean sus necesidades. Haced preparar los muebles necesarios, observando que solo se trata de un sirviente, por lo cual los gastos no han de ser considerables”.

Esta sería la primera referencia histórica a uno de los reos más misteriosos de la historia, sobre la que existe un acuerdo solvente en distintas comunidades de historiadores, quienes –sin embargo– descartan la leyenda popularizada por Voltaire y Dumas.

También están bastante seguros de que era un ayudante de cámara. Lo que no han podido averiguar es de quién era ayuda y por qué posible razón estuvo retenido bajo estricta seguridad durante más de 30 años. Algunas teorías señalan que era el asistente de Jules Mazarin, más conocido como el cardenal Mazarino, sucesor del cardenal Richeliu como primer ministro francés, durante la infancia y juventud de Luis XIV.

Habría que esperar hasta 1687 para ver de nuevo el nombre de Dauger en un documento oficial. Sucedería cuando el alcaide Saint-Mars transportó al prisionero, oculto con una máscara, a la isla de Santa Margarita, cerca de Cannes. Años más tarde, en septiembre de 1698, Saint-Mars volvería a transportar al prisionero, esta vez hasta la prisión de la Bastilla, en París, de donde fue nombrado gobernador.

Desde sus tiempos en Pinerolo, una comuna del noroeste de Italia que en aquel entonces pertenecía a Francia, a París bajo la tutela del carcelero Saint-Mars. Cinco años después de llegar a la Bastilla, en 1703, Eustache murió estando todavía preso allí y fue enterrado en el cementerio parroquial de la prisión de Saint-Paul's.