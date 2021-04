Gerald Stratford: de desconocido agricultor jubilado a imagen mundial de Gucci

Este jueves nos deja la historia de Gerald Stratford. A sus 72 años, este agricultor jubilado se acaba de convertir en la imagen mundial de la firma Gucci. Algo que, por cierto, no les ha extrañado a sus seguidores. Gerald lleva varios años ganando fama en Internet. Se abrió en 2019 una cuenta de Twitter para compartir conocimientos sobre horticultura y jardinería.

Al principio, sólo le seguían unos cientos de personas. Pero su forma de divulgar terminó cautivando a miles de ellas.

Ahora, casi 300.000 están pendientes de la evolución de su huerto ecológico. Él comparte fotografías de sus esbeltas calabazas, suculentas patatas y zanahorias de un color intenso.

I am so excited to writing a book. In it I tell you how I do my gardening, not always the “experts” way but what works for me. Also it tells a bit about me and how I first got into gardening Cheers pic.twitter.com/oYDsx2Mtr0