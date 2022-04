¿Estuvo Hitler realmente enamorado de una mujer judía durante su adolescencia?

Han pasado muchos años desde la muerte de uno de los peores villanos de la historia pero Adolf Hitler sigue siendo un personaje estudiado a fondo por expertos e historiadores. Su vida, su familia y su personalidad son todavía objeto de estudio y aún nos sorprendemos a conocer pequeñas pinceladas de su vida que desconocíamos.

Detrás de las millones de muertes manchadas con su nombre, no podemos evitar pensar en que, en algún momento de su vida, Hitler no fue más que un niño con una vida relativamente normal. Muchos de los detalles que conocemos de su faceta más íntima son gracias a su amigo August Kubizek, quien durante muchos añosfue su fiel compañero.





Inseparables durante años, Kubizek fue recogiendo a cuentagotas los pensamientos, ideas y todos y cada uno de los cambios que hicieron cambiar la personalidad de aquel niño y que, años después, se terminaría convirtiendo en uno de los mayores genocidas de la historia.

Los secretos de Hitler... ¿y su amor secreto por una mujer judía en la adolescencia?

'El joven Hitler que conocí', bajo este sencillo título August Kubizek cuenta los más íntimos secretos de Adolf. Se conocieron cuando solo eran unos niños y su amistad duró en torno a cuatro años. Se hicieron inseparables y Kubizek se convirtió en su mayor confidente. De hecho, durante cinco meses vivieron en un apartamento juntos en la ciudad de Viena.

Buen orador y con una gran capacidad persuasiva, el amigo de Adolf cuenta en su libro cómo también era algo agresivo: a veces daba golpes contra las paredes o rompía objetos cuando las conversaciones se tornaban en discusiones. Entre todos sus secretos, hay uno que no muchos conocen y está bajo el nombre de una mujer: Stefanie Isak, con un apellido con clara descendencia judía.





Según August Kubizek, esta mujer austríaca podría haber sido el amor no correspondido de un Hitler adolescente. No hay certezas de que esto pueda ser un hecho verídico o no pero su amigo de la infancia escribió sobre ella, que terminaría adoptado el apellido Rabatsch ras contraer matrimonio con un oficial del ejército austríaco.

En 'El joven Hitler que conocí', Kubizek asegura que Hitler se enamoró después de cruzarse con ella durante un paseo en la ciudad de Linz, en Austria. Al parecer, ella siempre desconoció los sentimientos de Adolf hacia ella y según relata August, Adolf nunca llegó a cruzar una sola palabra con Stefanie.

Como decimos, la única base que sustenta este curioso hecho no es más que la palabra de su amigo de la infancia. En cualquier caso, sí se trata de un hecho que ha sido discutido en varias ocasiones por los expertos. Algunos lo han puesto en duda, otros aceptan que esto hubiera ocurrido pero han optado por restarle importancia. Hay quienes, incluso, creen que el posible enamoramiento de un Hitler adolescente por una mujer con clara descendencia judía podría haber sido un elemento clave en la construcción de su futura personalidad.