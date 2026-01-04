"A la vidente Baba Vanga se le atribuye una profecía para 2026 en la que dice que un país poderoso usará armas biológicas en un conflicto"

El año 2026 ha comenzado y con él surgen numerosas interpretaciones sobre los vaticinios de los futurólogos más conocidos de la historia. En el programa 'Poniendo las Calles', el comunicador Roberto Pablo ha conversado con el experto en misterios, José Talavera, para desgranar qué auguran estas figuras para los próximos meses. Entre las predicciones más inquietantes destaca una atribuida a la vidente búlgara Baba Vanga, que apunta a un escenario bélico de graves consecuencias.

A Baba Vanga, fallecida en 1996, se le atribuyen aciertos como los atentados del 11-S, el desastre de Chernóbil o la caída de la URSS. Para el año 2026, una de las profecías que se le adjudican resulta especialmente alarmante, ya que, según ha explicado Talavera, "dice que un país poderoso usará armas biológicas en un conflicto". Este vaticinio se suma a otras predicciones que giran en torno a nuevas guerras globales y cambios drásticos en el orden mundial.

Aunque no existen pruebas documentales directas que confirmen que la vidente mencionara un año exacto, muchas interpretaciones populares asocian esta predicción al período comprendido entre 2025 y 2026. La incertidumbre sobre qué país podría ser el protagonista y en qué contexto se produciría el ataque añade preocupación a la ya cruel guerra que predice la vidente Baba Vanga para el año 2025, que según los expertos podría traer graves consecuencias para Europa.

Alamy Stock Photo Escultura de la profeta búlgara Baba Vanga en Rupite, su lugar favorito, Bulgaria, escultor Emil Popov

Nostradamus y la 'Gran Guerra'

Otro de los nombres ineludibles al hablar de profecías es el de Nostradamus. Su obra 'Les Prophéties', escrita en 1555, contiene cuartetas poéticas que han sido objeto de múltiples interpretaciones. Una de ellas, que algunos analistas relacionan con el 2026, advierte: "La Gran Guerra comenzará en el año de Marte, cuando el norte y el este se enfrenten con furia".

Los intérpretes modernos asocian este vaticinio con una posible escalada de tensión entre grandes bloques de poder como China, Rusia y Occidente. Algunos, como se analiza en la predicción de Nostradamus para 2026, creen que podría referirse a una crisis militar o tecnológica sin precedentes. Sus cuartetas también han sido relacionadas con fenómenos naturales intensos, como la predicción de un terremoto en Rusia seguido de un tsunami.

Otros videntes y sus vaticinios

El psíquico británico Craig Hamilton-Parker, quien ganó notoriedad por predecir el Brexit y la elección de Donald Trump, también ha ofrecido sus augurios para 2026. Habla de una crisis económica importante, el comienzo de una "nueva espiritualidad" y una revolución médica basada en la modificación genética. Sus seguidores consideran que ve el 2026 como "un año de ruptura en los sistemas tradicionales".

Alamy Stock Photo El médium psíquico Craig Hamilton-Parker

Por su parte, Edgar Cayce, conocido como el "profeta durmiente", mencionó en sus visiones una transformación global que, según sus seguidores, podría manifestarse a mediados de esta década con cambios geológicos importantes, el descubrimiento de nuevas formas de energía no contaminantes y un hallazgo científico que acercará a la humanidad a su "origen cósmico".

Finalmente, el brasileño Athos Salomé, famoso por supuestamente predecir la pandemia de coronavirus, apunta para 2026 a un "salto cuántico" en la inteligencia artificial y a un posible contacto con vida extraterrestre, que podría producirse a través de la desclasificación progresiva de información por parte de los gobiernos.

Un punto de inflexión para la humanidad

José Talavera destaca que, a pesar de la diversidad de fuentes, existen patrones comunes en muchas de estas predicciones. Entre ellos se repiten las crisis geopolíticas, las innovaciones médicas y científicas que cambiarán la percepción de la realidad, las transformaciones espirituales con nuevos líderes y los cambios en el medio ambiente.

A modo de conclusión, el experto señala un aspecto interesante que comparten la mayoría de estas visiones. Muchos coinciden en que el año 2026 no sería el fin de nada, sino más bien "un punto de inflexión", el inicio de un cambio profundo que se desarrollaría a lo largo de toda la década.