La predicción de Nostradamus para 2026: "La gran guerra comenzará en el año de Marte cuando el Norte y el Este se enfrenten con furia"

El programa Poniendo las Calles de COPE ha analizado, junto al experto en misterios José Talavera, las predicciones de varios futurólogos para el año 2026. En conversación con Roberto Pablo, Talavera ha desgranado los vaticinios de figuras como Nostradamus o Baba Vanga, dibujando un panorama global marcado por la incertidumbre y las transformaciones profundas.

La profecía de Nostradamus

El foco principal se ha centrado en una de las cuartetas de la obra 'Les Profetis' (1555) de Nostradamus. Aunque no datan sus escritos, Talavera explica que los intérpretes modernos asocian una de sus profecías con el presente. "La Gran Guerra comenzará en el año de Marte, cuando el Norte y el Este se enfrenten con furia", señala el texto, que para el experto podría ser una referencia a una crisis militar o tecnológica sin precedentes entre grandes bloques como China, Rusia y Occidente. Este tipo de vaticinios, como la predicción de Nostradamus para 2025, siempre generan gran interés.

Baba Vanga y las armas biológicas

Otra de las figuras analizadas ha sido la vidente búlgara Baba Vanga, fallecida en 1996 pero que dejó predicciones para los siglos venideros. Para 2026, se le atribuye un augurio inquietante: "un país poderoso usará armas biológicas en un conflicto". Aunque el experto aclara que "no está claro a qué país se refería ni en qué contexto", y que estas afirmaciones proceden de fuentes secundarias, se enmarcan en otras de sus visiones sobre nuevas guerras globales.

Alamy Stock Photo Museo Baba Vanga - Petrich, Blagoevgrad, Bulgaria

Crisis, espiritualidad y avances médicos

El futurólogo británico Craig Hamilton-Parker, conocido por predecir el Brexit, habla para 2026 de "una crisis económica importante causada por inestabilidad global". También predice el comienzo de "una nueva espiritualidad" y una "revolución médica" gracias a la modificación genética. Por su parte, Edgar Cayce, el 'profeta durmiente', mencionó para mediados de la década de 2020 "cambios geológicos importantes" y la aparición de "nuevas formas de energías no contaminantes"

Finalmente, el brasileño Athos Salomé, que se hizo famoso por predecir la pandemia, apunta a un "salto cuántico en la inteligencia artificial" y un posible "contacto con vida extraterrestre" para 2026. Según Talavera, sus predicciones incluyen una "revelación parcial sobre vida fuera de la Tierra", que podría darse como una desclasificación progresiva de información por parte de los gobiernos.

José Talavera concluye que, a pesar de las diferencias, existen patrones comunes en todas estas predicciones: crisis geopolíticas, innovaciones científicas, transformaciones espirituales y cambios en el medio ambiente. Sin embargo, lanza un mensaje de calma al señalar que la mayoría de videntes coinciden en un punto clave. "Muchos coinciden que en el año 2026 no sería el fin de nada, sino más bien un punto de inflexión, el inicio de un cambio profundo", ha afirmado el experto.