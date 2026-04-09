"En este libro se exalta el mal comportamiento de los españoles con los indios exagerando mucho, lo demuestran recientes estudios sobre la conquista de América y la leyenda negra"

La figura de Bartolomé de las Casas y su papel como uno de los principales causantes de la leyenda negra contra España ha sido objeto de análisis por parte del historiador y escritor José Luis Corral. En el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo', el catedrático ha desgranado cómo los relatos del fraile, a su juicio cargados de exageraciones, fueron la base de la propaganda antiespañola utilizada por naciones rivales como Inglaterra y Holanda en el siglo XVI.

¿Quién fue Bartolomé de las Casas?

Miembro de una importante familia sevillana, Bartolomé de las Casas viajó a América, según la documentación, en el tercer viaje de Colón. Allí se convirtió en encomendero, recibiendo tierras e indios adscritos para su explotación en Santo Domingo y Cuba. Contrario a ciertas creencias populares, Corral aclara que la esclavitud no estaba prohibida en los primeros años. "Bartolomé de las Casas tiene un esclavo, su padre le regala un esclavo indio", apunta el historiador, señalando que las Leyes de Indias son posteriores y se promulgaron bajo Fernando el Católico, si bien es cierto que Isabel la Católica pidió en su testamento dar un buen trato a los indígenas.

Fue al presenciar los abusos que algunos encomenderos cometían sobre la población indígena cuando decidió dar un giro a su vida. De las Casas entró en la orden de los dominicos, se hizo fraile y llegó a ser nombrado obispo de Chiapas, en México. Allí se encontró con una realidad muy diferente a la de las islas del Caribe, con la existencia de un gran poder como el Imperio azteca, lo que marcó profundamente su perspectiva y su posterior obra de denuncia.

Cordon Press Fray Bartolomé de las Casas

Exalta el mal comportamiento de los españoles con los indios exagerando mucho"

La 'Brevísima relación' que alimentó la leyenda

El texto clave en toda esta historia es la "Brevísima relación de la destrucción de las Indias", un libro publicado en España en 1552. Según explica Corral, en esta obra "se exalta el mal comportamiento de los españoles con los indios exagerando mucho". El historiador matiza que, si bien algunas de las denuncias eran ciertas, como el uso de perros de presa contra los indígenas, las cifras y muchos de los relatos estaban magnificados, contribuyendo a retratar a los españoles como "absolutos inhumanos".

La intención del fraile es un misterio. "No sabemos exactamente cuál fue su intención, si fue mentir deliberadamente o, probablemente, exagerar mucho para que se pusieran en marcha las leyes de Indias", reflexiona el catedrático. Esta complejidad de figuras históricas españolas, a menudo malinterpretadas, también se observa en personajes como el explorador Hernando de Soto, cuya memoria es tratada de forma muy distinta en Estados Unidos y en su tierra natal, lo que evidencia las diferentes narrativas que pueden surgir.

La historia es más una cuestión del presente que del pasado"

Real Academia Española Brevísima relación de la destrucción de las Indias

Un legado que cambió las leyes

A pesar de la controversia, las denuncias de De las Casas tuvieron un impacto real y decisivo. Su insistencia, junto a la doctrina de la Escuela de Salamanca y juristas como Francisco de Vitoria, fue fundamental para que el emperador Carlos I de España promoviera las Leyes de Indias, un cuerpo jurídico pionero en la protección de los derechos humanos. De hecho, su influencia fue tal que el monarca llegó a detener la conquista temporalmente para que se resolviera el debate sobre el trato a los indígenas.

Este episodio histórico demuestra que, como afirma Corral, "la historia es más una cuestión del presente que del pasado". Es una disciplina que, según el historiador, "nos enseña mucho para lo que está pasando en la actualidad". La idea de que el pasado sirve para entender el presente resuena con la noción de que la historia puede ser un constante 'déjà vu' en muchos aspectos de la sociedad. La figura de Bartolomé de las Casas es, por tanto, un ejemplo de cómo un personaje puede tener consecuencias que perduran siglos después.