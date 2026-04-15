José Luis Corral, historiador: "Inglaterra se quedó con Gibraltar y Menorca durante la Guerra de Sucesión, comenzó como una guerra civil, pero enseguida se convirtió en internacional"

El escritor y catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, ha viajado en el tiempo en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo', para analizar uno de los episodios más determinantes y mitificados de la historia de España. El experto ha abordado el final de la Guerra de Sucesión en 1714 y la figura de Rafael Casanova, desgranando los hechos que han llevado a su conversión en un símbolo para el nacionalismo catalán.

El origen de la Guerra de Sucesión

Para entender el conflicto, el historiador sitúa su origen en el año 1700 con la muerte de Carlos II 'el Hechizado', el último Austria de la monarquía hispánica, que falleció sin heredero. Corral explica que el monarca dictó un testamento que dejaba sus reinos a Felipe de Borbón, nieto del rey Luis XIV de Francia. Esta decisión no fue aceptada por los partidarios de la casa de Austria, que defendían como rey al archiduque Carlos.

Así estalló una guerra en la que compitieron dos bandos: los partidarios de los Austrias contra los partidarios de los Borbones. Como señala el historiador, el conflicto comenzó como una guerra civil, ya que "los primeros que combatieron fueron españoles austracistas contra españoles borbónicos". Sin embargo, la contienda escaló rápidamente. "Enseguida se convirtió en una guerra europea, una guerra internacional, porque evidentemente había muchos intereses", afirma Corral.

Inglaterra también tenía muchos intereses al respecto, de hecho, durante la guerra se quedó con Gibraltar y con Menorca"

Alamy Stock Photo La frontera de Gibraltar, entre España e Inglaterra, vista de la bahía desde territorio español en España. Banderas de Europa, España y el Reino Unido juntas.

El Imperio austrohúngaro no deseaba que un francés gobernara la monarquía hispánica, mientras que Francia quería consolidar su poder en Europa. En este escenario, Inglaterra jugó un papel crucial. Según relata el experto, "Inglaterra también tenía muchos intereses al respecto, de hecho, durante la guerra se quedó con Gibraltar y con Menorca". La guerra finalizó formalmente con el Tratado de Utrecht en 1713 y el triunfo de las tropas de Felipe de Borbón, instaurando su dinastía en España.

Rafael Casanova y la defensa de Barcelona

En este contexto emerge la figura de Rafael Casanova, un abogado de familia acomodada que llegó a ser 'conseller en cap' de Barcelona en 1713, la máxima autoridad municipal. Casanova era un firme partidario del archiduque Carlos de Austria, a quien se había proclamado como Carlos III de España. Por ello, "él encabezó la resistencia en Barcelona contra las tropas borbónicas", detalla el catedrático.

Aunque la guerra había terminado oficialmente en 1713, la defensa de Barcelona, liderada por Casanova, se prolongó un año más. La ciudad finalmente cayó ante las tropas borbónicas el 11 de septiembre de 1714, fecha que desde entonces se conmemora como el día nacional de Cataluña, la Diada.

Él no está defendiendo en las trincheras de Barcelona la independencia de Cataluña"

Alamy Stock Photo El monumento a Rafael Casanova lleno de arreglos florales durante la celebración de la Diada de Catalunya

Corral subraya que la interpretación moderna de Casanova como un héroe independentista es una tergiversación histórica. El propio 'conseller', en su proclama del 11 de septiembre, afirmó que luchaba "por el rey, por el honor, por la patria y por la libertad de toda España". El historiador es tajante al respecto: "Él no está defendiendo en las trincheras de Barcelona la independencia de Cataluña, él lo que está defendiendo es que la monarquía hispánica siga en manos de los Austrias y no de los Borbones".

La construcción de un mito

El experto explica cómo los mitos "suelen partir de hechos más o menos históricos, pero luego se tergiversan, se cambian, se alteran y se adaptan a los condicionantes políticos de cada momento". Asegura que el nacionalismo catalán "ha adaptado esa figura de Rafael de Casanova, mitificándola y convirtiéndola en un héroe nacional, incluso ocultando o falsificando algunas cosas", un proceso similar al que ha hecho "el nacionalismo español, por ejemplo, con Covadonga y con Pelayo".

Contrario a la imagen de mártir, el final de Rafael Casanova fue, en palabras de Corral, "bastante dulce". Tras la toma de Barcelona, se ocultó un tiempo en Sant Boi de Llobregat, pero no hubo represalias contra él. "Fue amnistiado por Felipe V y volvió a recuperar su trabajo de abogado", ejerciendo hasta su jubilación y posterior muerte en 1743, un destino muy alejado del sacrificio que a menudo se le atribuye.

Finalmente, José Luis Corral reflexiona sobre una particularidad cultural: "Somos de los pocos países que celebramos y conmemoramos más las derrotas que las victorias". El historiador señala que en Cataluña ocurre lo mismo, ya que su día nacional no conmemora una victoria, sino la derrota de Barcelona. "Nos recreamos en lo mal que hemos hecho las cosas y no ensalzamos algunas cosas que también hemos hecho bien", concluye.