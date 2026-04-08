"Isabel la Católica no prohibió la esclavitud, ni hizo las leyes de Indias, las hizo Fernando el Católico, aunque en su testamento deja escrito que se les trate bien"

El historiador y escritor José Luis Corral ha arrojado luz sobre los orígenes de la leyenda negra y la figura de Bartolomé de las Casas en el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, que conduce Carlos Moreno 'El Pulpo' . En su intervención, Corral ha abordado las controversias sobre la conquista de América, un tema que, según él, sigue siendo "una cuestión del presente más que del pasado", ya que "la historia es maestra de vida" y nos enseña a no repetir errores.

Bartolomé de las Casas, según relata el catedrático, era un español de una importante familia sevillana que viajó a América. Allí recibió una encomienda, primero en Santo Domingo y luego en Cuba, pero tras presenciar el trato que recibían los indígenas, decidió hacerse fraile dominico para denunciar lo que consideraba abusos.

El viaje a América y la 'encomienda'

Corral documenta que De las Casas viajó a América en el tercer viaje de Colón, siendo apenas un joven de menos de 20 años. Allí, se percató de las oportunidades de ascenso social que el Nuevo Mundo ofrecía a nobles de segundo rango y se estableció como encomendero, un sistema por el cual la Corona entregaba tierras con indios adscritos para su explotación agrícola a cambio de rentas.

Cordon Press Fray Bartolomé de las Casas

Su experiencia como encomendero en las islas del Caribe, donde sometió a pequeños caciques, contrastó con lo que encontró en México, donde existía el vasto imperio azteca. Esta realidad le llevó a entrar en la orden de los dominicos, llegando a ser obispo de Chiapas.

La esclavitud y las Leyes de Indias

Uno de los mitos que el historiador desmonta es el del papel de la reina Isabel. José Luis Corral afirma que "Isabel la Católica no prohibió la esclavitud, Isabel la Católica no hizo las Leyes de Indias, las hizo Fernando el Católico". Puntualiza que la reina murió en 1504, antes de que se promulgara el cuerpo jurídico fundamental de las Leyes de Indias, que data de la Escuela de Salamanca. De hecho, el propio De las Casas tuvo un esclavo indio que le regaló su padre, lo que demuestra, según Corral, que "la esclavitud sobre los indios se prohibió después, no al principio".

La esclavitud sobre los indios se prohibió después, no al principio"

No obstante, Corral matiza que la reina sí mostró una clara sensibilidad en su última voluntad. Aunque no pudo legislar como tal, en el documento que dejó Isabel la Católica tres días antes de morir, "en su testamento de 1504 Isabel deja escrito que se trate bien a los indios", un mandato para que sean justamente tratados y cualquier agravio sea remediado.

Museo del Prado Retrato de Isabel la Católica

El libro que alimentó la leyenda negra

La principal arma de De las Casas para su denuncia fue un libro publicado en España en 1552: la "Brevísima relación de la destrucción de las Indias". Como explica el historiador José Luis Corral, el fraile "exalta el mal comportamiento de los españoles con los indios, exagerando mucho", si bien matiza que "algunas cosas de las que cuenta no fueran verdad", como el uso de perros de presa para acosar a los indígenas.

La intención del fraile es objeto de debate. Corral se pregunta si su objetivo era "mentir deliberadamente o, probablemente, exagerar mucho para que se pusieran en marcha las leyes de Indias". Esta estrategia de magnificar los hechos podría haber buscado generar una reacción contundente en la Corona para proteger a los nativos.

Gracias a su insistencia y a sus lecciones en la prestigiosa Escuela de Salamanca, donde ya se estaba gestando la base de los derechos humanos con juristas como Francisco de Vitoria, De las Casas logró influir decisivamente en la legislación. Su aportación fue "muy importante" para que las Leyes de Indias tuvieran un perfil humanístico.

Carlos primero decidió detener la conquista"

El impacto de sus denuncias fue tal que, según subraya Corral, se produjo un hecho sin precedentes en la historia. El emperador "Carlos primero decidió detener la conquista" hasta que el debate sobre el trato a los indígenas pudiera resolverse, demostrando la enorme influencia que el fraile dominico y sus escritos tuvieron en la política de la Corona española.