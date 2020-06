Un perro persigue todos los días al autobús y la verdadera razón rompe el corazón de todos

Un perrito ha robado los corazones de miles de usuarios a través de Facebook porque acompaña a su dueña todos los días a coger el bus. Esta historia se desarrolla en China, y la dueña tiene escasos años.

El vídeo en cuestión fue compartido a través de esta red social gracias a la madre de la niña, la cual es testigo del amor que le demuestra el perrito a su pequeña. El animal tiene el pelaje claro y es de tamaño pequeño y ha asumido un rol de compañía absolutamente envidiable: el perrito ha aprendido casi sin darse cuenta de que todos los días debe acompañar a la pequeña hasta que coja el autobús. Así, el animal se queda tranquilo y vuelve con relativa calma, a su hogar.

Esta mascota acude con la niña a la parada del bus y no se marcha hasta que el vehículo arranca con la niña dentro. Un relato conmovedor que ha encogido el corazón de diversos usuarios a través de Facebook. Así reflejaban su emoción al respecto, comparándolo incluso con las mascotas que ellos tienen en casa: “Los perros son muy inteligentes, mi 'Firulais' también sale a esperarme cuando voy a comprar el pan por las mañanas” o “Mis mascotas hacen lo mismo con mis hijos, ellos no se marchan a dormir hasta que no llegan a casa. Esto ocurría incluso antes de la cuarentena”, comentaban junto a la publicación algunos usuarios.

La lealtad de los animales hacia sus dueños está demostrada según diversos estudios

Existen numerosos estudios e investigaciones que demuestran cuáles son los principales motivos que hacen más fuerte la unión entre perros y humanos. Por ejemplo, y para que te hagas una idea... los seres humanos y los perros conviven en armonía y comparten vida desde hace (aproximadamente) más de 10.000 años. El comportamiento en manada, la vida social que tenemos tanto los animales como los humanos dan cuenta de la necesidad mutua que tenemos de acompañarnos. Además, una compañía mutua gracias a la cual nos retroalimentamos es una gran muestra que indica el amor que profesan los perros hacia nosotros.

Asimismo, la tristeza que denotan nuestras mascotas cuando se alejan de nuestra compañía demuestra la fidelidad y el amor incondicional que nos dan. Y todo, sin esperar nada a cambio. La comunicación entre perros y humanos, además, es muy directa. No necesitamos de palabras ni de situaciones sino de hechos.

Por desgracia, y por culpa del COVID-19, muchos animales están siendo abandonados alrededor del mundo y también en nuestro país. Una situación que no debería darse por cómo se comportan las mascotas con los humanos y el cariño sin medida que nos dan. Una lealtad más que envidiable y una compañía que nos proporcionan sin esperar absolutamente nada. Solo piden cariño y atención. Es importante que también, y de cara a la temporada estival, tratemos de luchar contra esta circunstancia. Y si tienes un animal en casa al que adoras, debes seguir una serie de consejos para evitar las quemaduras en sus patitas. Una de esas recomendaciones es que evites salir a las horas con más calor y que hidrates a tu mascota lo máximo posible. Como nosotros, ellos también necesitan beber agua y tratar de hacer frente a las altas temperaturas.