Un hombre se suicida y lo que hace su perro justo después deja a todos boquiabiertos

Los perros son criaturas extraordinarias. Su fidelidad queda fuera de toda dudas y no importa si son de España, América, o como es el caso de esta historia Wuhan, la tristemente conocida ciudad china que se convirtió en el epicentro del coronavirus. Esta historia es de esas de película, con un comienzo desgarrador y una reacción del perro que la protagoniza, y cuyo nombre no sabemos, que ha robado los corazones de medio mundo. Todo empieza con un joven que, desesperado, se lanza al vacío desde un puente de Wuhan. Este hombre no estaba solo en el mundo y así ha sido como su perro nos ha dejado a todos sin palabras.

El suicidio de un hombre en Wuhan y la insólita reacción de su perro

Todos conocemos lo ocurrido en Wuhan. De la noche a la mañana pasó a ser la ciudad más famosa del mundo y, aunque las cifras oficiales nos cuenten que en toda China no ha habido más de 4.000 fallecidos, las dudas sobre la opacidad del país asiático son generalizadas. Rápidamente, por el desastre del coronavirus, Wuhan se aisló del resto del país y sus ciudadanos se vieron forzados a un confinamiento que posteriormente hemos vivido en el resto del mundo.

Vista del perro solo en el puente de Wuhan que está en obrasAsiaWire

Desconocemos sus motivos, pero el caso es que un hombre se tiró por uno de los puentes de la ciudad y acabó con su vida. Una historia terrible, que ha resultado por acabar con un recuerdo imborrable para esa persona, con nombres y apellidos, que no aguantó más. El nuevo protagonista es su perro. Aunque, al principio, se desconocía que el perro fuese propiedad del hombre que había saltado...

Un perro aparece solitario sobre el puente de Wuhan

El puente que se encuentra en la ciudad china, y que cruza el río Yangtsé, se encuentra en obras y fe allí, el día 1 de junio, cuando los obreros encargados de la reparación se encontraron con el animal, perdido y desorientado. Un vecino de la zona, el señor Xu, notó la presencia del perro y trató de acercarse a él el pasado 5 de junio.

El perro sobre el puente de Wuhan junto a una botella de aguaAsiaWire

El perro rechazó el agua y la comida que le ofreció el señor Xu, Tampoco sirvió de mucho, pues el señor Xu trató de llevarse consigo al perro. Rápidamente, este saltó del coche y huyó por la ciudad, quedando en paradero desconocido desde entonces. Es por esto por lo que se decidió llamar al SAPA, que es la Asociación de Protectora de Animales de Wuhan, que ya preguntan a la ciudadanía abiertamente por el animal.

La policía desvela lo que ocurrió con el perro

Tras lo ocurrido con el perro que aguantó días a la espera de su dueño que ya no estaba, desde el SAPA se decidió pedir ayuda a la Policía. Esta, tras revisar las cámaras del puente en obras, pudieron confirmar que en la noche del 30 de mayo, un hombre saltó desde lo más alto del puente en obras. A partir de ahí, los obreros que trabajaban en la estructura, notificaron que el perro se encontraba embobado, mirando entre los barrotes que separan a los viandantes del vacío.

El perro busca a su dueño que ya no volveráAsiaWire

Según SAPA, el perro vio cómo su dueño se lanzaba al agua y es por ello por lo que se habría quedado en shock esperando a que este regresase, una actitud que muchos han alabado en las redes y que recuerda a una famosa película.

El misterioso perro de Wuhan y su homólogo en Japón

Hachikō fue un perro muy conocido en Japón por mantenerse fiel a su dueño incluso después de muerto. Se erigió incluso una estatua que recordaba al perro que durante años se presentaba firme, ante la tumba de su compañero de vida que ya no estaba. La historia fue llevada al cine en una adaptación que protagonizó el actor Richard Gere.