Tres de 4 hogares españoles viven al día, las familias ahora no pueden ahorrar

El coste de la vida ha subido en el último año a bastante mayor nivel que los sueldos y la situación de la economía familiar se está resintiendo. De hecho, 3 de cada 4 hogares viven al día sin apenas posibilidad de ahorro tras afrontar el pago de la vivienda, los suministros, la alimentación, el transporte o la educación de los hijos según un reciente estudio de la organización de consumidores OCU.

El último Índice de Solvencia Familiar de la OCU refleja una clara pérdida del poder adquisitivo de las familias. El 11 por ciento de ellas tenían en 2022 dificultades para llegar a fin de mes, casi el doble que el 6 por ciento que estaban en esta misma situación en 2022. Además el 73 por ciento de los hogares a penas pueden ahorrar frente al 60 por ciento hace dos años.

Calentarse, cuidarse o comer bien... ¿un lujo?

La pandemia, la guerra, la inflación han maltratado la economía de los hogares españoles que se encuentran a día de hoy en su capacidad más baja para poder afrontar los gastos domésticos, es decir, los gastos más básicos del día a día. Si comparamos los datos con hace un año, el número de familias con dificultades para afrontar sus gastos ha aumentado en 2,7 puntos. Actualmente a un 11 por ciento de los hogares españoles les cuesta llegar a fin de mes.

Y es que aunque el IPC moderó su subida en marzo al 3,3 por ciento, los alimentos siguen siendo ahora un 16,5 por ciento más caros que hace un año tal y como recogen las últimas cifras del INE. Productos básicos como el pan, el arroz, la pasta, el aceite o los lácteos figuran entre los que más se han disparado, también los productos frescos esenciales en toda dieta como fruta, verdura, aceite o lácteos. En cuanto al pago de la electricidad, gas y agua, son partidas que resultan relevantes y especialmente difíciles para el 53 por ciento de la población. Por supuesto hay gastos que se han convertido en un verdadero lujo, unas vacaciones o algo más del día a día como es acudir a la óptica o al dentista.

El ahorro es casi imposible

En la época más dura de la pandemia, los hogares españoles lograron ahorrar un 18 por ciento más que antes de la crisis sanitaria, situándose en el 52,5 por ciento según el Banco de España. Pero a partir de finales de 2021 ese ahorro se ha ido reduciendo de forma muy notable, marcado especialmente por la inflación que ha crecido a un ritmo muy superior a las rentas. El resultado: el ahorro de las familias españoles está ya por debajo de los años previos a la pandemia. Y las previsiones no son mucho mejores, la OCU prevé que el índice de ahorro se hunda hasta el 43,5 por ciento a lo largo del año.

Como explica a COPE Antoni Cunyat, profesor de economía de la Universidad de Valencia y de la Oberta de Cataluña: “muchas familias han tenido que echar mano de los ahorros que consiguieron hacer durante la pandemia, ahorros que se les están acabando ya. Hay ya un 75 por ciento de hogares que apenas ahorran. Y ese es un dato tremendo”.

La solvencia familiar ha descendido en todas las comunidades, pero especialmente en los hogares de Canarias, Murcia, Baleares, Andalucia y Madrid. Los que menos lo han notado son los hogares del País Vasco, Murcia, Asturias.

Manuel está tirando de sus ahorros para sobrevivir

Manuel de 56 años lleva toda su vida trabajando como autónomo y ahorrando para tener una mejor jubilación. Cuenta a COPE que ahora le toca ver como cada mes ese colchón que logró forjarse va desapareciendo.: “ha subido todo, no conozco nada donde los precios se hayan mantenido o hayan bajado. Esta todo imposible. Me toca tirar de mis ahorros, de lo que he puesto de lado toda mi vida, lo estoy gastando”. En lo que mas ha notado Manuel la subida de los precios es en la gasolina: “la necesito para trabajar todos los días, y me parece casi imposible pagarlo”.

Manuel es padre y abuelo de familia, está también preocupado por sus hijos: “les pasa igual, no pueden ahorrar. Lo que ganan se lo tienen que gastar todo en el día a día. Y se les va en cosas básicas como el comer o la casa, nada de lujos”.

Previsiones: 2023 será mejor de lo anticipado y en 2024 algo peor

Según las previsiones económicas para España 2021-2023 de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), España alcanzará su nivel previo a la pandemia a finales de este año. Se estima que la economía española crezca un 1,5% este año, medio punto más respecto a la estimación anterior, pero las previsiones no son tan buenas para el 2024, se pronostica un crecimiento del 1,4%, cuatro décimas menos.

A juicio de Cunyat, para este año “hablamos de un crecimiento moderado. Es decir, a corto plazo todo apunta que la evolución será positiva. Pero a partir del verano el avance del PIB comenzará a perder vigor, algo que se va a trasladar al 2024. Y todo precisamente por el desplome del consumo interno que no lograrán compensar el sector exterior”. Un menor ahorro es sinónimo de un menor consumo. La gente que no llega a fin de mes, no va a salir a gastar lo que no tiene. Y a consecuencia, la economía se resiente.

¿Cuál es la solución?

Para Cunyat la solución a corto plazo pasa por subidas moderadas de los salarios y a medio plazo por aumentar la productividad de los trabajadores: “es uno de los mayores problemas de España, y no encontramos a la cola de Europa”.

En nuestras casas también podemos poner nuestro granito de arena. Los economistas recomiendan “cuando se pueda, guardar un porcentaje de los ingresos para el ahorro”. Las personas que tienen un salario fijo lo tienen más fácil porque pueden planificar el ahorro mensual. Una de las formas más sencilla es haciendo un cuadro de gastos e ingresos. En el caso de los autónomos, el consejo es que se hagan una media anual de los ingresos del año anterior; y según esa media en los meses de más ingresos guarden una parte de ahorro para los meses de menos ingresos.