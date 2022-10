El testimonio de mujeres y la justicia española ratifican la obligación de informar de las secuelas del aborto

Aislamiento, depresión y en algunos casos, problemas y disfunciones sexuales forman parte del trauma de no seguir adelante con el embarazo. Estas y otras consecuencias del aborto deberán ser informadas por las clínicas abortivas en España, como recientemente ha ratificado el Tribunal Supremo y certifica el testimonio de muchas mujeres. Solo en 2020 se practicaron 88.000 abortos en España, una cifra que no actualiza desde entonces el Ministerio de Sanidad y no incluye los abortos naturales.

En COPE hemos conocido la experiencia de Leire. Vivió un aborto provocado en 2009. Hoy tiene un hijo, pero tardó seis años en darse cuenta del síndrome post-aborto.

‘‘El tiempo juega a favor solo si lo haces de forma consciente. Yo aborté pensando que era un derecho para la mujer, que lo que llevaba dentro era una amasijo de células sin más tiempo. Así estuve años, pero como empecé una terapia con un psicoterapeuta, no por ser consciente del trauma post-aborto, sino por unos vértigos que tenía, a medida que iba avanzando en las sesiones y conociéndome a mí misma, gané en sensibilidad y conciencia. Y me topé con ese gran dolor’’.