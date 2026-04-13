El talento que se pierde: la desmotivación y el fracaso escolar acechan a los alumnos con altas capacidades

En España, alrededor de 50.000 alumnos tienen altas capacidades y, según diversos estudios, la mitad de ellos podría sufrir fracaso o abandono escolar. Este fenómeno se ha convertido en una preocupación sobre cómo el sistema educativo gestiona el talento. Para Estefanía Hita, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y experta en innovación educativa, el problema no reside en la capacidad del alumno, sino en un sistema que no responde a sus necesidades.

La falta de estímulos en el aula tiene consecuencias directas. Según la experta, no todos los alumnos reaccionan igual, pero es común que aparezcan el aburrimiento o la desmotivación, e incluso "una desconexión de lo que se está haciendo en el aula". Esta situación puede llevar a una bajada de rendimiento, no por falta de capacidad, sino porque el alumno siente que las tareas no suponen un verdadero desafío. En los casos más graves, puede surgir "malestar, estrés, desmotivación e incluso rechazo a la escuela".

Un sistema desigual y con mitos

Estefanía Hita señala que más que un fallo general, lo que existe es "una atención muy desigual" que varía en función del territorio, el centro educativo y los recursos disponibles. La experta advierte de que el sistema a menudo no responde con las medidas que estos alumnos necesitan, aplicando soluciones "demasiado simples para una realidad muy compleja".

Uno de los mayores obstáculos es la detección. Hita lamenta que todavía se arrastra "el mito de que son alumnos que sacan notas brillantes y que destacan solos". En su opinión, la creencia de que "no necesitan ayuda porque ya van bien solos" es el mito "más dañino". A esto se suma la falta de un modelo homogéneo en el país, y la escasez de tiempo, formación y herramientas para el profesorado.

"Mamá, no voy a leer más"

El testimonio en COPE de Rosana, madre de un alumno con altas capacidades, ilustra este problema. Relata que en el entorno educativo "se ha dado por hecho que él iba a llegar siempre más allá del resto", pero cuando los niños perciben que están por delante, "lo que puede suceder es que llegue ese aburrimiento"; lo que puede provocar que "su necesidad de aprender no esté cubierta", y se relaje "porque con poco voy a llegar a la nota".

Siendo más joven, la situación llegó a un punto en el que su hijo le dijo una frase reveladora: "Mamá, no voy a leer más, porque tengo que esperar a que mis amigos aprendan". Rosana cuenta que su hijo sentía que, si seguía leyendo, sus compañeros "se podían sentir mal" o que "podía generar un problema", lo que demuestra la presión social y la incomprensión que pueden llegar a sentir estos niños.

Enriquecer en lugar de acumular

Para atajar esta situación de forma urgente, Estefanía Hita propone varias medidas clave. La experta insiste en la necesidad de mejorar "la formación del profesorado a nivel específico" y lograr "una detección de casos más clara y con menos desigualdad entre territorios". También considera fundamental reforzar la presencia de "equipos interdisciplinarios" en los centros educativos.

Hita subraya que la solución no es "adelantar de curso ni tampoco dar más, sino dar mejor". Propone enriquecer el aprendizaje con tareas de mayor profundidad, itinerarios flexibles, proyectos complejos y la compactación de contenidos. En definitiva, se trata de "otorgar al alumno más autonomía, más investigación, y más espacio para crear", porque, según concluye, "la clave está en enriquecer, no en acumular".