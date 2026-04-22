De prolongarse el conflicto en Irán, habrá problemas de suministro de fármacos en España y Europa

Aunque España no tiene por ahora problemas de desabastecimiento derivados del conflicto en Irán, la situación podría cambiar drásticamente en cuestión de semanas si la tensión geopolítica se prolonga. Así lo advierte Elena Casaus, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), quien señala que "la cadena global de suministro está bajo una tensión bastante seria". Por su parte, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, confirma que a día de hoy no se detectan incidencias adicionales, pero se mantienen "vigilantes".

El principal motivo de preocupación es la alteración de las rutas marítimas y aéreas que conectan Asia con Europa. "El tráfico del estrecho de Ormuz, que es un paso crítico, ha caído prácticamente a niveles mínimos", explica Casaus. A esto se suman la cancelación de vuelos en la región y el desvío de rutas de muchos barcos, lo que provoca retrasos y un aumento brusco de los costes energéticos y logísticos. Este encarecimiento afecta directamente al transporte de medicamentos y, sobre todo, de sus principios activos, que provienen de India y China.

Si esta situación se prolonga, sí podría afectar a algunos medicamentos en cuestión de semanas" ELENA CASAUS Secretaria General de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)

Una dependencia crítica de Asia

El riesgo es elevado porque la dependencia exterior de Europa es enorme. Según datos del Tribunal de Cuentas Europeo de 2025, el continente depende de Asia para cerca del 70% de los principios activos. En fármacos tan básicos como el paracetamol o el ibuprofeno, la dependencia es del 100%, ya que no se fabrican en Europa. Para antibióticos esenciales como la amoxicilina o tratamientos para el asma como el salbutamol, la cifra alcanza el 80%. La lista de medicamentos vulnerables, según Casaus, es muy amplia e incluye tratamientos para la diabetes, infecciones, oncología, enfermedades cardiovasculares y salud mental.

A pesar de la alerta, Juan Pedro Rísquez aporta un dato que invita a una calma relativa: en el último año, la incidencia de problemas de suministro en España ha descendido un 34% y la situación actual es "más tranquila" que en crisis anteriores, como la provocada por la guerra de Ucrania. No obstante, reconoce la alta dependencia de los principios activos de Asia y la necesidad de potenciar la fabricación europea. solo la crisis de Ucrania ha tenido un impacto de 900 millones de euros para las empresas farmacéuticas, según señalan desde Farmaindustria.

La paradoja de la industria española

España se encuentra en una situación paradójica. Es el segundo país de la Unión Europea con mayor capacidad de producción de medicamentos genéricos, solo por detrás de Italia. Sin embargo, esta potencia industrial no se traduce en autosuficiencia. Elena Casaus explica que el problema no es la falta de fábricas, sino la viabilidad comercial. "Muchos de estos principios activos no los podemos comprar a los fabricantes europeos porque tienen unos costes muy superiores a los de Asia", afirma. La razón radica en que las regulaciones medioambientales y los costes energéticos en Asia son muy inferiores.

Esta falta de rentabilidad se ve agravada por la política de precios de medicamentos en España. Casaus denuncia que se aceptan "bajadas temerarias" que hacen inviable la producción. Pone como ejemplo la furosemida, un tratamiento para la hipertensión cuyo envase de 30 comprimidos se ha llegado a fijar en un precio de venta de laboratorio de 43 céntimos. "Es absolutamente inviable que un laboratorio comercialice un fármaco a ese precio", lamenta. Esta situación, advierte, provoca la "huida de la producción y la deslocalización de España y también de Europa".

Es absolutamente inviable que un laboratorio comercialice un fármaco a 43 céntimos" ELENA CASAUS Secretaria General de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)

El efecto de estas políticas es perverso para el sistema. Cuando un medicamento con un precio tan bajo desaparece bien por la imposibilidad del productor de fabricarlos en suficiente cantidad a ese precio o directamente por falta de rentabilidad, los médicos deben prescribir alternativas terapéuticas más modernas y costosas, lo que a la larga supone un sobrecoste muy importante para el Sistema Nacional de Salud. Según Casaus, el Ministerio de Hacienda solo mide el gasto farmacéutico directo sin analizar estas consecuencias, aunque ya se ha creado un grupo de trabajo para abordar la sostenibilidad del sistema.

Europa busca su autonomía estratégica

La pandemia de COVID-19 ya evidenció la peligrosa dependencia exterior, y la Unión Europea ha comenzado a reaccionar. Se ha elaborado una lista de 270 medicamentos críticos, de los cuales nueve de cada diez son genéricos, para garantizar su suministro. Además, se espera que en julio de este año se apruebe el Reglamento de Medicamentos Críticos, una normativa que destinará fondos e incentivos para "atraer de vuelta a Europa la fabricación" de estos fármacos y sus principios activos.

Este esfuerzo por la reindustrialización y la autonomía estratégica choca con un contexto global complejo. La política de precios de Estados Unidos y la amenaza de aranceles por parte de la administración Trump presionan a la industria europea. Al mismo tiempo, la Unión Europea pierde competitividad en investigación y fabricación frente a EE. UU. y China. Por ello, los expertos coinciden en que es fundamental una respuesta coordinada para proteger la industria, garantizar el acceso a los tratamientos y fomentar la innovación en la región.