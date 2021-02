Los animales domésticos no suponen hoy por hoy un peligro para la extensión del COVID

Durante el inicio de la pandemia los animales domésticos fueron objeto de debate, de discusión y también de mucha polémica por el papel que pudieran estar desempeñando en la transmisión del virus a los seres humanos. Con el paso del tiempo esto ha cambiado. Las distintas pruebas científicas que se han ido desarrollando han demostrado justo lo contrario: que es el ser humano, con el que convive, el que puede transmitirle el virus y no al revés. Luis Alberto Calvo, veterinario en Valladolid y también presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española asegura a COPE 'que al principio había más incertidumbre, como también lo había en las personas pero se va conociendo cada vez más. Ahora ya se sabe que no existe una participación activa en la transmisión de los animales de compañía hacia las personas sino que es más bien al revés. Y además la sintomatología que produce el virus en los animales de compañía es normalmente muy leve, se recuperan pronto'. La misma tesis defiende también a COPE Sandra Castañer, veterinaria en Valencia. 'Al principio había muchas dudas. El caso famoso que salió del tigre que se infectó en el zoo del Bronx y también un pastor alemán que murió. Luego se vio que realmente no estaban infectados por el COVID. Murieron por otras causas. Causas naturales o enfermedades'.