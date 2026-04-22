Estados Unidos resiste como destino educativo favorito pese al auge de Canadá e Irlanda

Cada año, unos 60.000 estudiantes españoles deciden cursar parte de sus estudios fuera de España. En 2025, alrededor de 3.800 alumnos de la ESO y Bachillerato realizaron un intercambio en Estados Unidos, lo que supone un descenso del 7% respecto al año anterior y la cifra más baja desde la pandemia. Este dato contrasta con el récord de universitarios españoles, más de 9.000, que eligieron el país norteamericano ese mismo año, aunque tres de cada cuatro universitarios siguen prefiriendo la Unión Europea, con Italia a la cabeza.

El descenso en los intercambios preuniversitarios se produce tras un pico histórico en los años 2021 y 2022, cuando España llegó a ser el país número uno en visados J-1. Según Emilio Bordona, presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE), la situación se ha "normalizado". Pese a la bajada, Bordona asegura que el interés sigue siendo muy alto y que para el próximo curso ya se percibe "un repunte en el número de estudiantes".

El sueño americano como principal atractivo

A pesar de la creciente competencia, Estados Unidos se mantiene como la opción preferente para las familias. "Estados Unidos sigue siendo el número 1, y ahora mismo la tendencia del mercado sigue siendo esa", afirma Bordona. El atractivo del llamado "sueño americano", con su cultura de institutos, deportes y actividades es un factor diferencial muy complicado de trasladar a la filosofía de otros países anglosajones.

Estados Unidos sigue siendo el número 1" Emilio Bordona Presidente de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero

Más allá del dominio del idioma, que se da por hecho, las familias buscan una experiencia internacional que transforme a sus hijos. Bordona destaca el valor de la madurez que se adquiere al vivir fuera y la capacidad de resolver problemas en otro idioma. De hecho, ya se está viendo una "segunda generación" de estudiantes, hijos de padres que vivieron la misma experiencia hace décadas.

Canadá e Irlanda, alternativas de calidad

El descenso en las cifras de Estados Unidos coincide con el auge de otros países anglosajones como Canadá e Irlanda, que ya reciben cifras de estudiantes similares. Según Bordona, estos destinos son "una alternativa muy buena" por la calidad de su enseñanza y el idioma. Sin embargo, advierte de que tienen sus límites: "Canadá tiene menos recursos y no podría absorber toda la demanda de Estados Unidos".

Varios factores explican el crecimiento de estas alternativas, como los precios, la seguridad percibida o la propia imagen internacional de Estados Unidos. Bordona señala que, aunque todo influye, el país norteamericano sigue ofreciendo los precios más asequibles para un año escolar. La decisión de mandar un hijo al extranjero es un "proyecto de educación internacional" a largo plazo para las familias, no una decisión que se tome a la ligera.

Un proceso más lento pero con garantías

El proceso para estudiar un año en Estados Unidos requiere contactar con una agencia especializada y fiable, como las que integran ASEPROCE, que se encargan de todo el expediente. Bordona admite que la obtención del visado J-1 es ahora "más lenta" debido a un mayor control de las redes sociales de los solicitantes. A pesar de ello, la colaboración con la embajada es buena, ya que para ellos es "una propaganda impresionante de su sistema escolar".

Esta ralentización burocrática no impide que los estudiantes cumplan su objetivo. "Casi nadie se ha quedado en España porque no le dieron el visado", tranquiliza Bordona. Una de las grandes ventajas del programa español es que los cursos son perfectamente convalidables, lo que permite al alumno reincorporarse al sistema educativo español sin perder un año; un factor clave de su popularidad frente a otros países europeos donde no existe esta opción.