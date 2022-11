Estabilidad, formación y rescatar la Casa del Médico: cómo solventar la falta de médicos en las zonas rurales

Sin lugar a dudas, no están siendo unas semanas fáciles para la sanidad española. Y no hablamos de las manifestaciones que hace quince días asolaron Madrid, si no de la falta de medicamentos como la Amoxicilina o la saturación de las urgencias pediátricas.

A esto último, hay que sumarle el aumento de la bronquiolitis y el ingreso por ello de niños menores de dos años. Este escenario está pasando en grandes urbes, pero, lo que últimamente nadie se pregunta, es cómo lo están viviendo las zonas rurales.

Y es que la atención primaria está tiritando en zonas más despobladas, entre otras cosas, por falta de personal. Aunque no hay cifras oficiales, las estimaciones que hacen los expertos es que en esas zonas rurales, en toda España, hay unos 11 o 12 mil facultativos.

Verdaderamente pocos, teniendo en cuenta que, la mayor parte de ellos, la mitad más o menos, en apenas cinco o diez años, estarán jubilados y, lo peor de todo, no tendrán relevo. Son datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que realizó el Estudio de Medicina del Médico Rural.