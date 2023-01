El doctor Armando Oterino recuerda que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad

La inactividad física, el sedentarismo, es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles, por ello, cualquier actividad física, por escasa que sea, es mejor que no realizar ninguna.

No se trata de alarmar sino de advertir, por ello, el doctor Armando Oterino, cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca recuerda que "las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, en Europa y, por supuesto, en España y se encuentran por encima de la patología tumoral, pero se encuentra, también, por encima la patología infecciosa entre las que se encuentran la enfermedad por el covid-19 -que nos asolado en la pandemia en los últimos años-. No se trata, por tanto, de qué hacemos mal sino de qué podemos hacer mejor y respecto a esto, los puntos fundamentales, en personas que no presentan enfermedad cardiovascular, serían la de evitar los factores de riesgo como puede ser la obesidad, como puede ser el sedentarismo, como puede ser el tabaco, como puede ser controlar adecuadamente los niveles de colesterol, controlar adecuadamente los niveles de tensión arterial, las cifras de glucemia..., y realizar una adecuada actividad física así como una nutrición con la dieta mediterránea a la cabeza que, con múltiples estudios, se ha demostrado como una dieta que reduce los eventos cardiovasculares".