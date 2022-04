Cuatro de cada diez familias tienen una mascota en nuestro país por Sefi García y Rubén Santiago

Uno de los efectos de la pandemia ha sido el incremento de mascotas en los hogares de nuestro país. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), 4 de cada 10 familias tienen un animal en sus casas, siendo un perro o un gato lo más común. Además, se estima que hay más de 7 millones de canes y casi 4 millones de felinos, cifras que durante la crisis sanitaria del coronavirus han seguido creciendo.

Yanira tiene 28 años y forma parte de este amplio colectivo que convive con animales de compañía. En su caso, tiene un perro y un gato de 1 año y medio y de 7 meses respectivamente. No tienen problemas de relación entre ellos, y cuando la dueña se ha tenido que ir de viaje sin poder llevárselos consigo, ha recurrido a su madre antes que llamar a cualquier residencia o centro de acogida de animales.

“Teniendo a mi madre que se los puede quedar, no los voy a dejar en ningún otro sitio. Se ven tantas cosas, lees tantos comentarios y tantas experiencias que cuenta la gente que al final te quedas con un poco de miedo. Yo prefiero dejar a mi perro en un sitio y con alguien que sé que va a estar bien a luego tener alguna sorpresa o algún susto”, comenta Yanira.

Primer cambio de rutina

Acostumbrada a viajar en caravana y a poder llevarse a su perro consigo (con el gato todavía no se ha visto en la tesitura de tener que dejárselo a su madre porque no se ha vuelto a ir a ninguna parte desde que lo adoptó), el año pasado tuvo que cambiar su forma de proceder por un viaje en grupo. También se ha encontrado con el inconveniente de que algún hotel o apartamento en el que ha estado no admitía animales. En todos estos casos, ha sido su madre la que ha asumido la responsabilidad de cuidar al can.

Recurrir a una residencia de animales siempre es una alternativa a tener en cuenta cuando viajas y tu mascota no puede acompañarte. No obstante, hay una serie de factores a tener en cuenta. El más importante es supervisar que la mascota no tenga ninguna enfermedad y esté apta para ingresar en el centro: “Siempre es aconsejable que entre 15 días y un mes antes se revisen todas las vacunas y que estén bien desparasitados. También pueden incluir, sobre todo en residencias caninas, vacunas frente a la tos de las perreras”, explica la veterinaria Marta Lancha de la Clínica Salud Animal en Griñón (Madrid).

Vigilar síntomas de alarma

Y es que como prosigue la experta, este problema es el más frecuente que se puede encontrar un dueño que regresa a recoger a su perro y ve que tiene síntomas similares a los de un catarro: “Lo más común es una traqueobronquitis, una tos de las perreras. Normalmente suelen ser el motivo de las visitas al veterinario y también alguna desparasitación. Las desparasitaciones se suelen ver más con el tiempo”, apunta.

El factor psicológico también juega un papel fundamental, y por ello, es necesario que el contacto establecido con el centro en cuestión y que el discurso del profesional sea lo suficientemente convincente para dar el paso: “Hay que estar en contacto con el propietario y que te dé la confianza para dejar allí a tu mascota, que es una más de la familia, y que esté bien cuidada durante los días que la familia va a faltar”, concluye Lancha.

Además de residencias, también existen cuidadores profesionales que se pueden hacer cargo de tu mascota si vas a viajar. Para tomar la decisión correcta, es importante investigar qué centros o profesionales tienen las mejores valoraciones y reseñas en Internet. Y no solo para perros o gatos, sino para cualquier otro animal de compañía que puedas tener en casa. Pero lo que es todavía más importante, tal y como indican los expertos consultados por COPE, es acudir presencialmente a ver las instalaciones y hablar con los dueños o preguntar a tu veterinario de confianza.

Marco Antonio Blanco, encargado de una residencia canina en Navalmoral de la Mata (Cáceres) de la Asociación APTO, corrobora la idea de que comprobar el estado de salud de la mascota es primordial: “Lo primero es ir al veterinario y comprobar que esté todo a punto. Aquí el tratamiento lo seguimos a rajatabla. El objetivo es que esté bien el animal, sea abandonado o sea de un cliente. Aquí cada perro que entra es feliz”, señala.

Cuidados a la altura

“Los perros que entran en esas condiciones están los primeros días en cuarentena. Les llevamos al veterinario, les devolvemos a su henil y están unos días ahí encerrados hasta que tengamos un tratamiento. Los desparasitamos y les ponemos las vacunas que sean necesarias”, resalta.

“Nos echamos para delante con todos los perros. Tenemos mucho cuidado y les tratamos con cariño, haciéndoles saber que estamos de su lado y que no están solos. Hay que tener paciencia para ganarse su confianza, con unos cuesta más que con otros. Si viene un perro para pasar un día o dos, es muy complicado, pero si pasa más tiempo, el perro se va muy diferente a como ha venido”, matiza.

El precio de dejar un perro o un gato en uno de estos establecimientos oscila entre los 10 y los 20 euros por día. Además de todos los condicionantes comentados con anterioridad relacionados con la salud de las mascotas, hay que tener en cuenta otros cuatro principales cambios que les pueden afectar: el control de esfínteres, el reclamo de atención, el exceso de actividad y la depresión.