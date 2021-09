La Atención Primaria, al límite: "Los profesionales se nos van por falta de condiciones laborales dignas"

Los médicos y pacientes con los que ha hablado COPE nos dicen que están “agotados” porque las deficiencias en la Atención Primaria es algo que vienen denunciando desde hace más de una década, aunque haya sido la pandemia la que haya hecho saltar las alarmas.

Al llegar al centro de salud de uno de los barrios de Getafe, en Madrid, veo que ya no está tan saturado de pacientes como hace años. La pandemia obligó a hacer un triaje que mantiene las listas de espera en tiempos inasumibles para enfermos como Enrique, que está pidiendo que le vean de urgencia. Es un enfermo de 53 años que cuenta en COPE que ha empezado a “sufrir una lumbalgia que me impide enderezarse y no hay calmante que me ayude a poder soportarlo”.