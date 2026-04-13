Sandra Purqueras, nutricionista: "Si te cuesta levantarte, tu cuerpo está pidiendo descanso reparador, dale amaneceres"

La nutricionista Sandra Purqueras se ha convertido en una voz influyente en redes sociales, donde comparte consejos para aprender a escuchar a nuestro cuerpo. En uno de sus vídeos más recientes, la experta desgrana varias señales que nos envía el organismo y ofrece soluciones sencillas y naturales para atenderlas, como se puede ver en sus publicaciones de Instagram.

Claves para un descanso de calidad

Para quienes tienen problemas para dormir, Purqueras recomienda "días más brillantes y noches más oscuras", lo que se traduce en buscar la luz del sol durante el día y evitar la luz azul artificial por la noche. De manera similar, si el problema es la dificultad para despertarse, la solución es clara. "Si te cuesta levantarte, tu cuerpo está pidiendo descanso reparador. Dale amaneceres", aconseja la nutricionista, quien también sugiere desconectar los aparatos eléctricos del dormitorio.

Pantallas dormir

Si te cuesta levantarte, tu cuerpo está pidiendo descanso reparador, dale amaneceres"

Nutrientes para cuerpo y mente

La nutricionista también aborda el estado de ánimo. Si una persona se siente desanimada, su cuerpo "está pidiendo luz solar y DHA". La solución es sencilla: "Dale pescado y marisco de calidad y sal al sol". Esta recomendación sobre el pescado azul, como la caballa, se alinea con la de otras expertas como la nutricionista Sandra Moñino. En cuanto a la sensación de debilidad, la respuesta está en la despensa. "Si te sientes débil, tu cuerpo está pidiendo nutrientes reales", afirma Purqueras. En este sentido, la experta enfatiza la importancia de una dieta rica en "carne, huevos, pescado azul y mucha sal", un enfoque en la comida real que también defiende el médico Antonio Escribano al explicar que no existen soluciones mágicas para regular el apetito.

Si te sientes débil, tu cuerpo está pidiendo nutrientes reales"

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El mensaje de Purqueras es consistente: prestar atención a las señales del cuerpo y responder con hábitos naturales. Para combatir el insomnio, por ejemplo, la clave es regular los ciclos de luz y oscuridad: "Dale la luz del sol y evita luz azul artificial de noche", insiste. Estos consejos ponen de manifiesto una filosofía de bienestar basada en la conexión con los ritmos naturales y una alimentación consciente.