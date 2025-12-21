Una psicóloga sobre las bajas laborales: "Si la actividad entorpece tu recuperación o puede demostrar engaño, la empresa podría llegar a despedirte"

Resolver la duda sobre qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral es una de las consultas más frecuentes que reciben los expertos en derecho laboral y psicología. Alicia, psicóloga y experta en acoso en el trabajo, aborda esta cuestión para aclarar los límites y las posibles consecuencias, que pueden llegar incluso al despido, si no se actúa correctamente.

La clave: no entorpecer la recuperación

Aunque no existe un listado oficial que detalle las actividades permitidas y prohibidas, la ley es clara al respecto. El criterio principal se basa en si la acción en cuestión interfiere con el proceso de curación del trabajador. "Si la actividad entorpece tu recuperación o puede demostrar engaño, la empresa podría llegar a despedirte", señala la especialista. Por el contrario, si la actividad resulta beneficiosa, no habría motivo para una sanción.

Actividades sociales y salud mental

En los casos de bajas por ansiedad o depresión, realizar actividades de ocio como ir al cine, salir a pasear o quedar con amigos no solo está permitido, sino que es recomendable. Los expertos consideran que estas acciones favorecen la recuperación anímica y social del paciente. Sin embargo, otras actividades sociales, como ir a beber cerveza, se consideran contraproducentes para la mejora del estado de salud, por lo que podrían ser motivo de sanción si la empresa tiene constancia de ello.

Lesiones físicas y ejercicio

Para las bajas por lesiones físicas, como un esguince, el sentido común es fundamental. Salir a dar un paseo tranquilo puede ser parte de la rehabilitación, pero realizar ejercicio físico intenso en un gimnasio o salir a correr se interpretaría como una acción que entorpece la recuperación y, por tanto, sancionable. La clave es diferenciar entre una actividad suave que ayuda a la movilidad y un esfuerzo que puede agravar la lesión.

Un punto importante es la posibilidad de viajar dentro de España estando de baja. Según la experta, esto es factible siempre y cuando se cuente con una autorización expresa del médico de cabecera. Este permiso certifica que el viaje no es perjudicial para la salud del empleado y protege al trabajador ante una posible inspección o queja por parte de la empresa. En definitiva, la norma general es clara: "Si lo que haces favorece tu mejora, no pueden hacer nada", concluye la psicóloga.

