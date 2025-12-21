Una psicóloga sobre las bajas laborales: "Si la actividad entorpece tu recuperación o puede demostrar engaño, la empresa podría llegar a despedirte"
La línea entre una actividad beneficiosa para la recuperación y una causa de sanción es más fina de lo que parece, según aclaran los expertos
Madrid - Publicado el
2 min lectura1:21 min escucha
Resolver la duda sobre qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral es una de las consultas más frecuentes que reciben los expertos en derecho laboral y psicología. Alicia, psicóloga y experta en acoso en el trabajo, aborda esta cuestión para aclarar los límites y las posibles consecuencias, que pueden llegar incluso al despido, si no se actúa correctamente.
La clave: no entorpecer la recuperación
Aunque no existe un listado oficial que detalle las actividades permitidas y prohibidas, la ley es clara al respecto. El criterio principal se basa en si la acción en cuestión interfiere con el proceso de curación del trabajador. "Si la actividad entorpece tu recuperación o puede demostrar engaño, la empresa podría llegar a despedirte", señala la especialista. Por el contrario, si la actividad resulta beneficiosa, no habría motivo para una sanción.
Si la actividad entorpece tu recuperación o puede demostrar engaño, la empresa podría llegar a despedirte"
Psicóloga
Actividades sociales y salud mental
En los casos de bajas por ansiedad o depresión, realizar actividades de ocio como ir al cine, salir a pasear o quedar con amigos no solo está permitido, sino que es recomendable. Los expertos consideran que estas acciones favorecen la recuperación anímica y social del paciente. Sin embargo, otras actividades sociales, como ir a beber cerveza, se consideran contraproducentes para la mejora del estado de salud, por lo que podrían ser motivo de sanción si la empresa tiene constancia de ello.
Lesiones físicas y ejercicio
Para las bajas por lesiones físicas, como un esguince, el sentido común es fundamental. Salir a dar un paseo tranquilo puede ser parte de la rehabilitación, pero realizar ejercicio físico intenso en un gimnasio o salir a correr se interpretaría como una acción que entorpece la recuperación y, por tanto, sancionable. La clave es diferenciar entre una actividad suave que ayuda a la movilidad y un esfuerzo que puede agravar la lesión.
Un punto importante es la posibilidad de viajar dentro de España estando de baja. Según la experta, esto es factible siempre y cuando se cuente con una autorización expresa del médico de cabecera. Este permiso certifica que el viaje no es perjudicial para la salud del empleado y protege al trabajador ante una posible inspección o queja por parte de la empresa. En definitiva, la norma general es clara: "Si lo que haces favorece tu mejora, no pueden hacer nada", concluye la psicóloga.
Si lo que haces favorece tu mejora, no pueden hacer nada"
Psicóloga
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.