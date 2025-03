Mónica García defiende que España siempre apostará por la salud pública frente al negacionismo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles que España "siempre va a apostar" por la salud pública frente al negacionismo, al tiempo que ha hecho un llamamiento al conocimiento científico, ya que, a su juicio, en algunos lugares está siendo "despreciado, insultado y expulsado".

"Es la hora de acoger y fortalecer refugios científicos, de crear ecosistemas donde investigar e innovar se pueda hacer en libertad", ha destacado García durante la inauguración del encuentro 'Equidad en Salud y Principios Marmot', celebrado en el Ministerio de Sanidad.

Así, en la presentación del profesor Michael Marmot, García ha afirmado que la desigualdad no es una cuestión de "quienes están en los extremos de la escalera", sino que "afecta a todos". "Sociedades más desiguales suponen una peor salud para todas las personas", ha apuntado.

En este punto, García ha lamentado la actual crisis política a nivel mundial que, según ella, ha supuesto tiempos de "retroceso, involución y desdén", además de "negacionismo hacia la evidencia científica". La ministra ha subrayado que la revista 'The Lancet' advertía hace unos días sobre las consecuencias a nivel de salud de las decisiones de la Administración Trump.

"Estas decisiones socavan la ciencia, debilitan la protección de las poblaciones más vulnerables y erosionan décadas de avances en salud pública", ha declarado García, quien ha indicado que "cuando se desprecia el conocimiento y cuando se alimentan el negacionismo y el miedo, las consecuencias son globales y palpables".

En este sentido, la ministra ha recordado que la Agencia Estatal de Salud Pública decayó la pasada semana en el Congreso de los Diputados por una "visión tacticista y revanchista de la política". Sin embargo, ha afirmado que el Ministerio volverá a llevar al Congreso la Agencia, ya que "es uno de los pilares fundamentales" que protegerá en un futuro a la población.

"GAFAS DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD"

Asimismo, García ha explicado que "en cada política pública" que impulsa el Ministerio de Sanidad están presentes "las gafas de los determinantes sociales de la salud". "En los cimientos de nuestro Sistema Nacional de Salud late una convicción profunda. Sólo desde el abordaje de las causas estructurales de la desigualdad es posible construir un sistema sanitario", ha agregado.

Por otra parte, García ha señalado que, frente a la desigualdad social, el Ministerio de Sanidad ha reforzado la Atención Primaria con el nuevo Plan de Atención Primaria 2025-2027.

"Si nos dijeran que hay una vacuna que resuelve el 85 por ciento de los problemas de salud más frecuentes y que disminuye la mortalidad un 20 por ciento, esa medicina la estaríamos pagando a precios desorbitados. Bien, pues eso es nuestra Atención Primaria, que es la envidia de todo el mundo", ha subrayado.

"LA DESIGUALDAD PASA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN"

Durante su intervención, el profesor Michael Marmot ha explicado cómo los determinantes sociales de la salud influyen en el estado de salud de la población. "Yo trabajo con la hipótesis general de que la salud de una población nos dice muchísimo sobre lo bien que funciona esa sociedad y lo bien que cubre las necesidades de sus ciudadanos. Y si la salud no mejora, la sociedad no está mejorando, y si crecen los problemas de salud, crecen las desigualdades", ha destacado Marmot.

Igualmente, el experto ha asegurado que la desigualdad "pasa de generación en generación". "Mis hijos son todos graduados universitarios y me dicen que sus amigos, también universitarios, no pueden permitirse pagar los alquileres de Londres a menos que les ayuden sus padres. Ser licenciado universitario de alto nivel de educación y formación no te ayuda a vivir, a menos que tengas ayuda de tus padres", ha explicado.

"La vivienda es un problema. Los ingresos y los salarios son un problema. Todo eso tiene impacto en la salud. Tú tienes peor salud debido a esto", ha matizado Marmot.