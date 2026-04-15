Marcos Mazzuka, experto en longevidad: "Es falso que el colesterol sea malo para la salud, todas las células lo tienen y tienen que remplazarlo"

El experto en longevidad Marcos Mazzuka ha desatado la polémica con una afirmación contundente: "Es falso que el colesterol sea malo para la salud". Durante su intervención en el podcast '@rompiendoelmolde.podcast', disponible en este enlace de YouTube, Mazzuka ha desmontado uno de los mitos más arraigados en la nutrición moderna, asegurando que el colesterol no solo no es perjudicial, sino que es una molécula fundamental para la vida fabricada por nuestro propio cuerpo.

Según el experto, "todas las células tienen colesterol en sus membranas" y lo necesitan para funcionar correctamente. "El colesterol lo fabrica la glándula más grande de tu cuerpo que se llama hígado", que pesa casi dos kilos y debe abastecer a "60.000 millones de células". La estructura molecular del colesterol le permite vibrar, un mecanismo esencial para que las células se comuniquen entre sí, un concepto que Mazzuka apoya con un estudio japonés de 2001 denominado "Cells Talks".

Es falso que el colesterol sea malo para la salud"

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El colesterol como señal de alerta

Mazzuka explica que cuando las células se dañan por la acción de los radicales libres, un proceso conocido como "oxidación lipídica", expulsan el colesterol oxidado. En ese momento, "llama a la fábrica, que es el hígado, para que le envíe el colesterol para poderlo reemplazar". Este proceso es la base de la "regeneración celular" y demuestra la función reparadora de este lípido.

Por este motivo, para la medicina regenerativa, un nivel elevado de colesterol no es un problema, sino un "marcador de inflamación". Mazzuka lo ilustra con un ejemplo: si los análisis de un paciente muestran un pico de colesterol, "la primera pregunta que me hago es, ¿dónde está la inflamación?". Su trabajo, afirma, no es bajar el colesterol, sino "investigar dónde está la inflamación", ya que al reducir el estrés oxidativo, la producción de colesterol se regula de forma automática.

El colesterol es un marcador de inflamación"

El especialista califica como "una tragedia" el uso de fármacos para bajar el colesterol, comparándolo con "un piquete de policía que no le deja salir" a las moléculas reparadoras de la fábrica. Además, vincula el origen de esta "mentira" a intereses comerciales, señalando que los mayores productores de margarinas promovieron la idea de que las grasas animales eran perjudiciales, pese a que son más saludables que las grasas hidrogenadas, cuyo consumo se ha relacionado con el cáncer. Para mejorar la salud cardiovascular con grasas saludables, algunos expertos recomiendan añadir un puñado de nueces al desayuno.

Alamy Stock Photo El pan de centeno ayuda a eliminar el colesterol 'malo'

Un estudio sobre longevidad lo confirma

Mazzuka fundamenta sus afirmaciones en un estudio sueco a gran escala publicado recientemente, que analizó a 170.000 personas durante 36 años. El resultado fue "impresionante": "Todas las personas que superaron incluso los 100 años tenían el azúcar bajo" pero mantenían el colesterol "que la industria llama alto", es decir, por encima de 240. Este hallazgo refuerza la idea de que unos niveles de colesterol naturalmente elevados no son incompatibles con una vida larga y saludable, aunque el control de la salud arterial sigue siendo clave, tal como indican cardiólogos que han visto cómo caminar 7.000 pasos diarios reduce las placas de colesterol.

El experto añade otra función vital del colesterol: es la "única molécula" precursora para fabricar las hormonas sexuales, tanto femeninas (estrógeno) como masculinas (testosterona y DHA). Según Mazzuka, si los niveles de colesterol se reducen artificialmente por debajo de 120, "no hay procreación posible", lo que evidencia su importancia para el equilibrio hormonal y la longevidad.

El peligro oculto en los cereales

En su intervención, Marcos Mazzuka también abordó la polémica sobre los cereales, que considera "alimentos para los pájaros" porque el sistema digestivo humano no está preparado para procesarlos adecuadamente. Advierte que los cereales industriales (trigo, maíz) son a menudo transgénicos y contienen altos niveles de glifosato, un pesticida que califica de "letal" y que puede provocar una fuerte inflamación intestinal.

Finalmente, el experto repasa los problemas específicos de los cereales más comunes. El trigo actual contiene más moléculas de gluten, relacionado con un aumento de las intolerancias; el maíz es "casi incomible" por su carga de químicos; y el arroz acumula arsénico, aunque recomienda una técnica de cocción (hervir 5 minutos y colar) para eliminarlo. Dentro de los arroces, el tipo basmati es preferible por tener una carga glucémica menor, a diferencia del arroz convencional, cuyo alto consumo se asocia a la diabetes en países como China o Pakistán.