Júlia Farré, nutricionista: "Más de un 40 % de la gente tiene déficit de yodo y se soluciona con un gesto tan simple como este"

El yodo es un mineral esencial para el correcto funcionamiento del organismo, especialmente para la glándula tiroides. Sin embargo, su déficit es más frecuente de lo que parece. Y sobre esto ha advertido recientemente la dietista-nutricionista Júlia Farré en sus redes sociales, donde además asegura que una parte importante de la población no está alcanzando los niveles recomendados, en muchos casos sin ser consciente de ello.

Según explica, el problema es más común de lo que se piensa. "En España, más de un 40 % de la gente tiene déficit de yodo y se soluciona con un gesto tan simple como este", señala. Esta situación está relacionada, en gran medida, con cambios en los hábitos alimentarios de la población en los últimos años.

La especialista apunta directamente a una disminución en el consumo de ciertos alimentos clave como son el "pescado, marisco o lácteos" y es ahí, asegura, donde "principalmente está la mayor fuente de yodo". Esta reducción en la ingesta de productos ricos en este mineral puede provocar desequilibrios en el organismo que no siempre se identifican fácilmente.

Cómo afecta el déficit de yodo al organismo

El yodo desempeña un papel fundamental en la regulación del metabolismo, ya que interviene en la producción de hormonas tiroideas. Cuando su ingesta es insuficiente, pueden aparecer diferentes síntomas relacionados con el funcionamiento de esta glándula. Farré lo explica de forma clara: "Si te falta yodo, tu tiroides puede empezar a ir cada vez más lenta".

Esta ralentización puede traducirse en diferentes señales que afectan al día a día. Según detalla, "empiezas a levantarte más cansada, te cuesta concentrarse y el metabolismo va a medio gas". Y uno de los problemas es que estos síntomas pueden confundirse con otras causas más habituales, como son, por ejemplo, el estrés, que has dormido mal o que falta cafeína, "pero no, te falta yodo".

El correcto funcionamiento de la tiroides es clave para múltiples procesos del organismo, desde el gasto energético hasta la regulación de la temperatura corporal. Por eso, mantener niveles adecuados de este mineral es fundamental para la salud general.

Un gesto sencillo para evitar el déficit

A pesar de la importancia del yodo, la especialista insiste en que su déficit puede corregirse con medidas simples. En este sentido, destaca que no siempre es necesario recurrir a suplementos y la solución está en la comida: "No es con suplementos, sino usando la misma sal de siempre, pero con yodo añadido".

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El uso de sal yodada es una de las estrategias más recomendadas para garantizar una ingesta adecuada de este mineral, especialmente en países donde el consumo de pescado y marisco ha disminuido. Este pequeño cambio puede ayudar a prevenir problemas asociados al déficit sin necesidad de modificar de forma drástica la dieta.

Además de la sal yodada, mantener una alimentación equilibrada que incluya alimentos ricos en yodo puede contribuir a cubrir las necesidades diarias. La clave, según los expertos, está en combinar diferentes fuentes y prestar atención a los hábitos alimentarios. Tal y como señala Farré, pequeños cambios en la dieta pueden marcar una gran diferencia en el funcionamiento del organismo y en el bienestar diario.