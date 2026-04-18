Juan Nattex, experto en descanso: "Se está volviendo una costumbre pero si te vas a la cama después de las 11 de la noche estás dañando su salud"

Más allá de la recomendación general de dormir entre siete y ocho horas diarias, la hora a la que nos vamos a la cama juega un papel crucial en nuestra salud y bienestar. Hipotecar horas de sueño para dedicarlas a otras actividades es una práctica común, pero los especialistas advierten de sus perjuicios para el organismo. Un hábito aparentemente inofensivo puede estar minando nuestra salud de forma silenciosa.

En este sentido, el experto en descanso Juan Nattex ha lanzado una seria advertencia a través de sus redes sociales sobre las consecuencias de retrasar la hora de dormir. Según Nattex, "cualquiera que se vaya a la cama después de las 23:00 horas está dañando su salud, literalmente", una afirmación contundente que subraya la importancia de los ritmos circadianos en la regeneración del cuerpo. Aunque hacerlo de forma puntual no supone un problema, convertirlo en una costumbre tiene un alto precio.

Los efectos invisibles del mal descanso

Uno de los mayores peligros de este mal hábito es la falta de percepción inmediata del daño. Como los efectos no son instantáneos, tendemos a restarle importancia. "Como los efectos no se notan al momento, no le estamos dando importancia", argumenta Nattex. Muchas personas pueden estar sufriendo las consecuencias de un horario de sueño inadecuado sin ser conscientes de ello.

Como los efectos no se notan al momento, no le estamos dando importancia" Juan Nattex Experto en descanso

Los primeros síntomas no tardan en aparecer, aunque de forma sutil. Según el experto, durante la primera semana de acostarse tarde, es común levantarse más cansado, experimentar dificultades para concentrarse y sentir la necesidad de "picar todo el día", lo que indica un primer desajuste en el organismo.

El deterioro progresivo del cuerpo

Si el hábito persiste, los signos se vuelven más evidentes. "La segunda semana tu piel lo nota, tu cara se empieza a ver envejecida y cansada", señala Nattex. El deterioro físico se hace visible, reflejando que el cuerpo no está teniendo el tiempo suficiente para repararse durante la noche.

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El verdadero caos se desata a nivel interno en la tercera semana. "La tercera semana tus hormonas se vuelven locas, aumenta el cortisol, empezamos a acumular grasa abdominal y el sistema inmune se debilita", asegura el especialista. Este desajuste hormonal no solo afecta al peso, sino que también nos hace más vulnerables a las enfermedades.

La tercera semana tus hormonas se vuelven locas" Juan Nattex Experto en descanso

El cuerpo llega a su límite

Al llegar a la cuarta semana, el escenario es aún más preocupante. Tras casi un mes de malos hábitos de sueño, "tu cuerpo ya no se recupera bien", afirma Nattex. La falta de energía y un estado de ánimo bajo se convierten en la nueva normalidad, afectando a todas las áreas de la vida diaria.

La advertencia de Juan Nattex pone de manifiesto la importancia de priorizar no solo la cantidad, sino también la calidad y el horario del sueño. Respetar los ciclos naturales del cuerpo y establecer una rutina que permita irse a la cama antes de las 23:00 horas es una inversión directa en nuestra salud a corto y largo plazo, evitando un deterioro progresivo que, aunque lento, tiene consecuencias severas.